Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ellen marca um encontro com Jota para resolver o problema do aplicativo nos celulares. K1 e K2 elogiam, na frente de Dóris, o aplicativo de Ellen. Ellen consegue desativar o aplicativo dos celulares e estranha que o mesmo não tenha sido ativado por Jota. Ellen conta para as amigas o acordo que tem com Dóris. Anderson dispensa uma entrega indicada por Moqueca. Benê cobra de Guto a aula de piano e Keyla explica como ela deve agir com ele. Roney e Josefina implicam um com o outro. Tato pede para namorar Keyla. Dóris desabafa com Bóris e lamenta a decisão de expulsar Ellen do colégio.

NOVO MUNDO

Pedro se enfurece com Chalaça e manda prendê-lo. Thomas conta para Anna que entregou o traidor para Dom Pedro. Joaquim conversa com Chalaça, que descobre a armação de Domitila. Leopoldina não acredita que Chalaça seja um traidor. Anna acredita que Thomas pode ajudar Dom Pedro. Licurgo tenta beijar Elvira e Germana se enfurece. Diara enfrenta os fazendeiros na reunião com Dom Pedro. Peter passeia com Amália pelo jardim do convento. Sebastião reclama, em nome de todos os fazendeiros, do apoio que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações sobre Anna que deixam Thomas intrigado. Anna fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Nívea, que acaba revelando que Vitória é filha de Joaquim

ROCK STORY

Zeca decide ir com Jeiza para o batalhão. Cibele tem uma conversa séria com Joyce. Dantas afirma a Silvana e Eurico que não quer mais saber de Shirley. Leila torce o pé ao sair do carro e Bibi a ajuda, deixando Caio nervoso. Eurico revela a Leila que Bibi foi namorada de Caio. Uma policial aborda Zeca no estacionamento. Todos brindam ao noivado de Caio e Leila. Jeiza acerta com os policiais a operação. Nonato é hostilizado na rua por estar travestido. Zeca afirma a Abel que fará com que Jeiza mude depois que se casar com ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. Edinalva pede para Eugênio comprar os móveis para sua casa. A psicóloga de Ivana pede para conversar com Eugênio. Cibele procura Ruy na empresa. Ritinha e Jeiza se conhecem.

A FORÇA DO QUERER

OS DIAS ERAM ASSIM

Alice discute com Arnaldo e decide sair de casa. Rimena chora ao ver Renato dormir com o recorte do jornal com a foto de Alice. Vitor implora que Alice volte para ele. Renato acorda e procura Rimena. Laura aconselha a filha a não se iludir com Renato. Hernando sugere inscrever Renato em um projeto de medicina humanitária. Vitor decide morar fora do Brasil com Alice. Cora quita sua dívida com Marcos. Renato e Rimena decidem tentar ficar juntos. Vitor avisa a Alice que eles irão morar fora do Brasil depois que o bebê nascer. Vera repreende Maria por querer falar de Renato. Passam-se alguns meses. Monique percebe que Alice se casou grávida e comenta com Toni. Renato e Rimena começam a namorar. Cátia reconhece um dos agentes no meio dos estudantes e avisa a Maria. Maria estranha quando Vera recebe uma carta do Chile. O filho de Alice nasce. Renato se casa com Rimena. Vera lê a carta de Renato para Gustavo, sem perceber a presença de Maria

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi diz a Alessandro que perdeu o bebê e, se fazendo de vítima, reclama que esteva sozinha nesse momento tão difícil. Marcos abre o jogo com Caetano, diz que um dos maiores especialistas analisou seus exames e concluiu que só lhe restam alguns meses de vida, pois o tumor não poderá ser retirado. Caetano pede a Marcos que não diga nada a Cristina. Alessandro pede a Rubi que explique como foi que aconteceu o acidente. Rubi, cínica, diz que Heitor a procurou para pedir que voltassem a viver juntos e, como se recusou, acabaram brigando e ele a empurrou. Alessandro procura Heitor e os dois brigam violentamente. Rubi comenta com Toledo que todos acreditaram que acabou de perder seu filho e que Heitor é o culpado pelo que aconteceu. Helena diz a Heitor que Rubi o culpa por ter perdido o bebê, e deixa claro que ela acredita em sua inocência. Heitor responde que é importante que acredite nele, pois agora sim conseguiu perceber quem é Rubi e está decidido a se divorciar dela para que possam se casar. Helena diz a Heitor que o ama, mas tem medo de voltar a sofrer por sua causa. Heitor pergunta a Rubi por que o odeia tanto e por que, depois de tudo que lhe fez, ainda o culpa pela morte de seu filho. Rubi diz a Heitor que vai destruí-lo, pois ele nunca poderá provar que não a empurrou. Heitor pergunta porque quer que todos acreditem que a empurrou. Rubi, cínica, responde que é isso que lhe convém. Heitor tenta obrigá-la a dizer a verdade. Rubi o acusa de a estar pressionando a dizer mentiras e faz com que Inácio, Elisa e Genaro acreditem nela. Maribel diz a Alessandro que o viu beijando Rubi e pergunta o que acontecerá com o relacionamento deles. Heitor comenta com Helena que Rubi admitiu que mentiu mas, deixou claro, que diante de todos vai continuar afirmando que ele tentou matá-la. Heitor descobre que Rubi perdeu a criança ao ser atropelada. Ele se encontra com Rubi no hospital e a leva até Alessandro para que ela diga a verdade sobre o filho que perdeu. Rubi tenta escapar, mas Heitor consegue alcançá-la. Os dois entram em luta corporal, Rubi consegue atingir a cabeça de Heitor com uma pedra e ele cai inconsciente. Helena diz a Lúcio que vai deixar a empresa para começar uma nova vida com Heitor. Rubi diz a Alessandro que Heitor tentou matá-la mas, felizmente, conseguiu escapar. Marcos diz a Alessandro que Heitor chegou ao hospital gravemente ferido.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Jose Luis diz a Renato e Demetrio que o capitão Robledo o afastará da marinha. Renato responde que isso é injusto. Jose diz que cometeu um delito e terá que pagá-lo. Pedro, furioso, diz a Nadia e Victor que foi muito tolerante com eles, mas as coisas podem mudar. Rosário diz a Alessandro que Montserrat foi falar com o capitão Robledo, para que o ajude em seu caso e na investigação. Montserrat pede ao capitão Robledo que investigue Pedro Medina, pois Joaquim deixou um bilhete, posteriormente roubado por Maria, que o comprometia. Ezequiel se enfurece, mas disfarça quando Pedro lhe diz que Adolfo ocupará a prefeitura municipal quando ele se tornar governador. Ezequiel, furioso, adverte Adolfo que jamais será prefeito, pois esse cargo corresponde a ele. Sandro entrega a Pedro o testamento de Benjamin Almonte que Fabiola roubou. Jose Luis diz a Alessandro que está fora da investigação e também da marinha. O capitão Robledo diz a Pedro que José Luis cometeu um delito muito grave e Alessandro ficará em liberdade. Pedro, furioso, lhe diz que não pode fazer isso. O capitão diz que é claro que pode, pois sua palavra tem muito mais poder que a dele.

CARINHA DE ANJO

Flávio vai atrás de Fátima e na casa dela fala grosso. O homem revela toda a verdade para Fátima sobre seu verdadeiro nome e ser irmão de Nicole. Flávio diz que precisava de dinheiro, por isso mentiu para a mulher. “Você ficou maluca no bonitão aqui”, diz o malandro para Fátima. Flávio chama a mulher de banana e lhe ridiculariza, além de ameaçar a mulher se não ficar em silêncio. Silvana diz para Cristóvão que não há arquivo do contrato no computador de Verônica. Sozinha, a mulher diz que se a outra secretária não será demitida, pelo menos terá trabalho dobrado. Selene descobre com o detetive que Vitor está noivo de Estefânia e entrega as fotos para a mulher. Selena instrui que o detetive descubra todas as informações sobre a vida pessoal de Estefânia, como endereço de onde mora. Juju e a turma do rap vai até o colégio para ensaiar. A vlogueira revela para Dulce que está namorando com Zeca e a carinha de anjo comemora. Silvana encaminha uma mensagem para Nicole avisando que o plano de sabotar o contrato não deu certo e a vilã fica furiosa com medo que a tarefa atrapalhe seu jantar com Gustavo.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel marca um encontro com Eysan numa livraria e diz que a perdoa por tudo. Policiais levam Ezel para dar explicações sobre a morte de Omer. Ezel acompanha o investigador até a casa dos pais e Meliah o chama de filho.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo segue viagem com o amigo. Cel. Sebastião decide anular o casamento de sua filha Helena. Miguel conta sobre seu noivado para Isaura. Miguel pede Tomásia em casamento. Malvina quer ter um filho de Leôncio. Cel. Sebastião avisa Rosa que Aurora, filha de uma irmã-prima, virá visitá-los. Miguel leva Gabriel para um passeio. Rosa pede ao coronel para ir ao casamento de Isaura. Gioconda recebe uma carta de perdão do Cel. Sebastião e Tomásia uma mensagem de telégrafo de Álvaro dizendo que está voltando para Campos. Branca não se conforma com o desprezo de Álvaro. Miguel sai para visitar Isaura. Leôncio ameaça Belchior caso ele ouse tocar em Isaura após o casamento. Álvaro chega na casa de Tomásia e lhe conta a verdade sobre as cartas falsas. Tomásia acolhe Álvaro em sua casa. Geraldo pensa em algo para ajudar Isaura. Leôncio diz a Belchior quais serão as regras do casamento e aproveita para pedir a Francisco que tire a coleira de ferro do pescoço de Isaura. Henrique quer raptar Isaura. Miguel visita Isaura. Cel. Sebastião deixa Rosa ir ao casamento. Helena sonha com Diogo. Isaura se lamenta para seu pai. Malvina deseja que Isaura saia da fazenda e de sua casa. Tomásia diz a Miguel que Álvaro quer raptar Isaura. André conversa com João e Joaquina. Miguel visita Álvaro. Estela pede para que sua filha peça perdão à Perpétua, mas ela nega. Leôncio leva Isaura para o quarto e lhe diz que será sua despedida de solteira. Leôncio discute com Isaura. Belchior comemora sua despedida de solteiro. Álvaro insiste que vai raptar Isaura. Serafina rejeita Belchior. Diogo e Helena estão felizes em uma hospedaria. Leôncio bate em Isaura e ameaça matá-la. Malvina flagra Leôncio. Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Dr. Paulo briga com Belchior. Leôncio assume que deu presentes para Isaura. Álvaro melhora da febre amarela e vai ao casamento. Belchior se arruma para seu casamento. Isaura veste seu vestido de noiva. Álvaro pede ajuda à Tomásia para raptar Isaura.

O RICO E LAZARO

No palácio, todos riem dos trajes de Nabonido para a caçada aos leões. Neusta proíbe Joaquim de ir na caçada. Nitócris provoca Shamiran. Zac ajuda Joana nos afazeres de casa. Larsa avisa que Asher participará da caçada aos leões como isca. Elga discute com Samira e Talita. Lia conversa com Naomi e diz que chegou a hora da fuga. Escondido, Beroso se desespera ao ouvir Daniel dizer que alguém está roubando o rei. Na sinagoga, os hebreus discutem para ver quem fará leitura dos Dez Mandamentos durante a festa do Shavuot. Beroso procura Sammu-Ramat e diz que o governador precisa morrer. Sammu-Ramat diz ter uma ideia. Oziel propõe que se faça uma votação para escolher o orador. Daniel diz que Ezequiel deve estar chegando na cidade. Todos se preparam para a caçada aos leões. Os hebreus preparam a cerimônia do Shavuot. Rebeca convida Hurzabum e Shag-Shag para a festa. Neusta e Joaquim dizem que participarão da festa dos hebreus. Raquel diz se sentir gorda. Os nobres deixam o palácio rumo a caçada. Asher, Lior e Joel seguem no comboio. Daniel diz que Ezequiel vai ler Os 10 Mandamentos durante o Shavuot. Amitis diz que chamará as mulheres do palácio para um passeio nos jardins. Ravina discute com Fassur. Zadoque reclama do sacerdote. Nos jardins do palácio, Shamiran toca para as mulheres. Os hebreus iniciam a Festa da Colheita. Obedecendo as ordens de Nitócris, Belsazar derrama vinho em Shamiran. Sammu-Ramat aconselha Shamiran a ignorar a princesa. Larsa se insinua para Naomi. Kassaia discute com Nitócris. Ilana se incomoda ao ver Gadise na festa. Zadoque elogia o doce feito por Zelfa. Elga se irrita com as noras. Fassur questiona a presença das sobrinhas ao lado de Joana. Nebuzaradã provoca Asher

