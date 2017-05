Confira a programação da 1ª Semana da Enfermagem de Chapadão do Sul

Divulgada nesta quinta-feira (18) a programação completa da 1ª Semana da Enfermagem de Chapadão do Sul, que acontecerá de 23 a 26 de maio, com início às 19h, no Conviver.

O tema do evento será: “Humaniza EU Humanizo VOCÊ”.

Programação

Terça-feira – 23/05

-19h00 – Abertura Oficial

-19h05 – Composição da Mesa de Honra

– 19h15 – Uso da palavra pelas autoridades e homenagens

Turma I

– 19h30 – Humanização no Acolhimento

Palestrante: Dr. João Donha Nunes

– 20h15 – Coffee Break

– 20h30 – A Importância do Trabalho em Equipe

Palestrante: Enfª Karla Viviane P. da Silva

Quarta-feira – 24/05

Turma II

– 19h00 – Humanização no Acolhimento

Palestrante: Dr. João Donha Nunes

– 19h45 – Coffee Break

– 20h00 – A Importância do Trabalho em Equipe

Palestrante: Enfª Karla Viviane P. da Silva

Quinta-feira – 25/05

Turma I

– 19h00 – Saúde Mental na Enfermagem

Palestrante: Psicóloga Daniela M. Paro

– 21h00 – Coffee Break

Sexta-feira – 26/05

Turma II

– 19h00 – Saúde Mental na Enfermagem

Palestrante: Psicóloga Daniela M. Paro

-21h00 – Coffee Break

MINI CURSOS

Local: Anfiteatro do Hospital Municipal

Segunda-feira – 22/05

Turma I

– 14h00 – Feridas e Curativos

Ministrante: Enfº Diego Machado

Terça-feira – 23/05

Turma II

– 14h00 – Feridas e Curativos

Ministrante: Enfº Diego Machado

Quarta-feira – 24/05

Turma I

– 14h00 – Humanização na Higiene do RN

Ministrantes: Enfª Aline Bacelar e Enfª Adelismar B. de Oliveira

Quinta-feira – 25/05

Turma I

14h – Humanização na Higiene do RN

Ministrantes: Enfª Aline Bacelar e Enfª Adelismar B. de Oliveira

Com a colaboração da Direção hospitalar, Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Chapadão do Sul, participarão do evento os profissionais de enfermagem da Prefeitura de Chapadão do Sul, alunos de enfermagem da FACHASUL e convidados (profissionais que comprovem certificação em enfermagem).

A inscrição será 1 Kg de alimento não perecível até o dia 22 de maio.

Inscrições e mais informações podem ser obtidas através dos telefones/whatsapp (67) 99232-8478, com Silvana, e (67) 98142-7715 com Aline. Os alimentos serão doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Assecom

