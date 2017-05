Chapadão do Sul receberá sinal da TV Educativa MS

Em atendimento a indicação de nº 10/2017 de autoria do Vereador Paulo Lupatini, juntamente com o Vereador Alírio Bacca, que solicita a instalação de um retransmissor do sinal da TV Educativa MS, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul informou por meio de ofício que já foi solicitada abertura de licitação para aquisição de novos retransmissores para serem instalados nos municípios do interior do Estado e que, incluirá Chapadão do Sul entre os municípios que receberão o sinal.

Segundo João Bosco de Castro Martins, Diretor Presidente da FERTEL/MS, a TVE fica orgulhosa com a referida indicação, tendo em vista que a TV Educativa tem cumprido com sua finalidade que é proporcionar conhecimento, educação e cultura, além de divulgar as ações do Governo do estado aos seus telespectadores.

Para o Presidente da Câmara, Alírio José Bacca, esta é uma conquista dos vereadores que diariamente buscam ferramentas que proporcionem mais qualidade de vida à população e, que a TVE é um meio de comunicação extremamente produtivo para crianças e adolescentes.

*Assessoria Câmara

