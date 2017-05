Administração de João Carlos Krug inicia reforma na Rodoviária

Nesta sexta-feira, 19, iniciou o trabalho de reforma do antigo cartão postal de Chapadão do Sul, a obra arquitetônica da Rodoviária, que fica próximo ao trevo de acesso de quem chega por Cassilândia, que estava parada desde o vendaval que destelhou e danificou grande parte da estrutura em setembro de 2015.

A Administração de João Carlos Krug que está empenhada na recuperação da obra desde o início da gestão, acabou sofrendo atrasos, devido a parte burocrática como o Projeto e a Licitação que teve que ser dividida em três partes.

Assim, que foi liberado, a Prefeitura iniciou um rápido trabalho, através da Secretaria de Obras, que realizou toda parte de projetos e materiais. O trabalho foi comandado pela secretária da Pasta Sônia Maran, além dos arquitetos Ricardo Bannak e Marceli Korb e a engenheira Francielli Junqueira. A Secretaria de Obras também colabora com a ação, realizando todo trabalho das obras.

Está é mais uma importante obra que a Administração Municipal esta empenhada no trabalho. Além de melhorar o dia-a-dia de quem necessita do transporte intermunicipal e interestadual, também colabora no desenvolvimento de Chapadão do Sul, deixando um lindo cartão de visita para quem chega na cidade.

Fonte: Prefeitura de Chapadão do Sul

