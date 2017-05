Vendaval derruba oito torres de energia entre Três Lagoas e Água Clara

Pelo menos oito torres da linha de energia caíram e duas foram parcialmente destruídas bloqueando a BR-262, após uma tempestade que atingiu a região leste de Mato Grosso do Sul, entre Água Clara e Três Lagoas, distante 338 km de Campo Grande, na noite de ontem (17), por volta de 20h30.

As torres que fazem a transmissão de alta voltagem que foram destruídas pelo forte vendaval acompanhado de chuva e granizos estão localizadas no trecho entre os quilômetros 68 e 71 da BR-262. A rodovia está bloqueada e quem for passar pelo local, precisa encontrar uma rota alternativa.

O ponto crítico onde as torres caíram é na região de um posto desativado, conhecido como Posto Garcia que também teve a estrutura destruída pelo forte vento, segundo informações do site JP News.