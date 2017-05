Túmulo é arrombado e Urna Violada em Chapadão Do Céu

Um túmulo foi arrombado e a urna violada na cidade de Chapadão do Céu. Policiais Civis da 14ª DRP e uma equipe da Polícia Cientifica estiveram no dia deontem (17) no Cemitério Municipal onde periciaram o túmulo e a urna, embora o cadáver não tenha sido mexido a Polícia vai investigar o acontecido.

Algumas informações levantadas no local podem ajudar a Polícia a chegar no autor ou autores do fato. O caso agora será investigado pela delegacia de Chapadão do Céu sobre o comando do delegado Dr. Caio Martinez.

Texto: Adriana Souza

Fonte: ROTA POLICIAL JATAI

Comentários