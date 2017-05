Polícia prende sul-chapadense responsável pelo assassinato de Tiago Xavier

A Polícia Civil de Chapadão do Céu (GO), na busca dos responsáveis pelo assassinato de Tiago Xavier de Oliveira, realizou esta semana a prisão de dois suspeitos, sendo deles um menor de idade residente em Chapadão do Sul.

Na madrugada de hoje, 18, por volta das 00h15, o COD/CPR, CPE de Chapadão do Céu, em ação conjunta com a Polícia Militar de Chapadão do Sul (MS), realizou a prisão de um menor de idade acusado pelo assassinato de Tiago Xavier de Oliveira, em Chapadão do Céu (GO), no dia 09 de abril deste ano.

Após horas de monitoramento em Chapadão do Sul, a equipe conseguiu localizar o menor de idade R.S.D., 17 anos, no momento em que o acusado estava chegando em sua residência. Foi feita a abordagem e apreensão do menor infrator.

Outra prisão foi realizada na tarde de ontem, 17, em Chapadão do Céu, por volta das 12 horas, segundo as investigações, o acusado, que é maior de idade e não possui passagens pela polícia, teria ajudado o menor de idade a tirar a vida de Tiago.

O menor de idade foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jataí (GO), onde aguarda vagas para internação provisória em Goiânia (GO), após a vaga ser liberada, R.S.D, ficará detido por 45 dias, podendo ser liberado após esse prazo. O menor infrator possui extensa ficha criminal, com ressalvas aos crimes de natureza Tráfico de Entorpecentes, Corrupção de Menores, Homicídio, dentre outras tipificações criminosas verificadas. O ajudante do menor de idade, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão, ele foi encaminhado para a unidade prisional de Serranópolis (GO), onde aguarda julgamento.

Segundo as investigações, Tiago Xavier, devia uma quantia em dinheiro para o menor de idade, pela compra entorpecentes e não teria condições de pagar esse valor. Então o menor de idade, entrou em contato com outros comparsas e ceifaram a vida de Xavier. A polícia continua com as investigações, segundo eles há mais envolvidos no caso.

Relembre o caso:

No domingo, 09 de abril, foi encontrado em um rio, no Município de Chapadão do Céu (GO), o corpo de Tiago Xavier, 27 anos, ex-morador de Chapadão do Sul (MS).

Tiago estaria desaparecido há mais de 4 dias, o corpo foi encontrado em adiantado estado de decomposição e com sinais de tiros nas costas.

Fonte : TEN Flávio – COD Comando Sudoeste/Oeste e Jovem Sul News

