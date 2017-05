Motorista de caminhão morre atropelado pelo próprio caminhão no anel viário da rodovia MS 223 em Costa Rica

Na tarde de ontem (17), um motorista de caminhão de 52 anos morreu em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido no Anel Viário da rodovia MS 223 em Costa Rica-MS.

De acordo com o B.O – Boletim de Ocorrência- uma testemunha informou que o motorista do caminhão havia estacionado o mesmo às margens da rodovia e foi em direção da testemunha para provavelmente tirar uma dúvida. O caminhão começou a descer e a vítima no intuito de parar o caminhão, caiu e foi atropelado pelo veículo.

Ainda de acordo com o registro, a vítima ficou caída no capim com lesão na cabeça e fratura em um dos pés. No local foram encontrados tufos de cabelo e um pé de sapato próximo ao meio fio.

O B.O foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do Município como Morte a Esclarecer.

O Corpo de Bombeiros bem como a Polícia Militar do Município compareceram ao local. A perícia de Paranaíba também foi acionada.

