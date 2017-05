Iniciou as aulas do programa Proerd em Chapadão do Céu

o dia 16 de maio, o Sargento Weber Rodrigues de Brito, instrutor Proerd, iniciou o programa no município de Chapadão do Céu.

O PROERD é o Programa Educacional de Resistência ás Drogas e á violência, e consiste em um esforço cooperativo entre as Escolas, Pais e a Polícia Militar na promoção da educação. As estratégias de ensino concentram-se no desenvolvimento da competência social, habilidades de comunicação, empatia, tomada de decisões, resolução de conflitos e alternativas positivas contra o uso de drogas e outros comportamentos destrutivos.

O PROERD é a adaptação brasileira do programa norte-americano Drug Abuse Resistence Education – D.A.R.E., surgido em 1983. No Brasil, o programa foi implantado em 1992, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e hoje é adotado em todo o Brasil.

Para que ele aconteça, deve haver uma parceria entre as escolas municipais, estaduais e particulares com a Polícia Militar do estado. Em nosso município, esse programa está atendendo alunos do 5ºs ano do ensino fundamental de todas as escolas, sendo o objetivo preparar as crianças a evitarem o consumo de drogas como também o envolvimento com gangues. Hoje se sabe por meio de pesquisas que o primeiro contato com as drogas, é por vota dos 12 anos de idade, já na adolescência. Portanto, o PROERD tem como público principal crianças a partir de 09 anos que cursam o 5º ano do ensino fundamental. No total serão 216 alunos que terão esta oportunidade.

As aulas serão ministradas toda terça e quarta-feira nas escolas para cada turma.

No final do programa, a Prefeitura de Chapadão do Céu irá presentear as 8 melhores redações com o tema aprendido, além do sorteio de mais alguns prêmios, para incentivar o comprometimento e dedicação ao Proerd.

“Este é um importante programa que conscientiza nossas crianças e contribui para uma sociedade mais informada e ativa contra as drogas e violência. Agradecemos esta oportunidade e parceria entre o município e a Polícia Militar”. Declara Lea Rigodanzo, Secretária de Educação.

