Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia em que pela influência e colaboração dos amigos, vizinhos e dos superiores poderá realizar seus desejos. Ótimo para o amor. A cor que dará sorte é o azul. Dedique-se à leitura. As coisas só irão se encaixar se você se organizar dentro de suas possibilidades.

TOURO – Possibilidade de iniciar novos cursos e de manter contato com novos meios culturais e de conhecimento. Abertura dos horizontes mentais através de experiências práticas. Uma fase para começar uma reflexão sobre os acontecimentos mais recentes.

GÊMEOS – Dias dos mais afortunados para você, mas desde que evite a indecisão. Deverá, também, impor sua personalidade ao tratar com terceiros para que seu crédito e reputação aumentem. Bom para o amor.

CÂNCER – Momento positivo para a realização de negócios além de suas condições monetárias, mas muito propício ao seu progresso profissional e social. A pessoa amada estará disposta a ajudá-lo. Mantenha a firmeza e o otimismo.

LEÃO – Dia propício. Disposição física e mental favorecidas. O contato com pessoas amigas trará compensadoras vantagens, principalmente em tudo que se refira ao dinheiro. Aproveite para viver aventuras fora da rotina, e aproveite as vibrações dos astros para reforçar seus contatos pessoais.

VIRGEM – Vênus em bom aspecto indica que conseguirá obter os mais propícios resultados, no trabalho, no setor financeiro, social e amoroso. Aproveite. Paz íntima. Procure rever as pessoas amigas e mostre o quanto você se preocupa com elas.

LIBRA – Dia muito bom para por em prática as novas ideias profissionais e para realizar negócios entabulados anteriormente. Suas qualidades mentais serão ótimas e as condições de progresso material deverão surgir.

ESCORPIÃO – Situação positiva para promover mudanças e melhorias no ambiente doméstico e no convívio familiar. Momentos harmoniosos e de bons relacionamentos no trabalho e com os subordinados. Maior conforto na vida material.

SAGITÁRIO – Esta será uma excelente fase para rever pessoas amigas que com o tempo foram perdendo o forte vínculo de amizade. Procure se esforçar para buscar nelas as boas experiências do passado. Os obstáculos tendem a desaparecer.

CAPRICÓRNIO – Fale pouco e escute mais, neste dia. Seja cauteloso, no campo dos negócios, e não revele suas ideias a ninguém. Bom momento para tratar de questões legais de modo geral. Emoções imprevisíveis podem surgir de dentro de você, quando deve tomar cuidado para não magoar os outros.

AQUÁRIO – A lua estimulará novos relacionamentos, uniões e para formalizar um relacionamento amoroso. Maior necessidade de contato com as pessoas queridas, compartilhando sua vida com elas, especialmente no cotidiano e nas atividades materiais.

PEIXES – Momento em que poderá lucrar pelos esforços que fizer no trabalho e em atividades comerciais e industriais. Boa saúde e bom ao amor. Pode contar com o favor de todos. Excelente para uma visita ao dentista ou ao médico.

