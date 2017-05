Fazenda 3R confirma participação na 25ª Exposul

O presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Lauri Dalbosco, esteve na noite desta quarta-feira (17), na cidade de Camapuã, participando do Leilão da Fazenda 3R e da abertura oficial da 39ª Expocam, na oportunidade aproveitou para divulgar a 25ª Exposul.

Lauri manteve vários contatos, com empresários, presidente de Sindicato, políticos e pecuaristas, apresentado o cronograma dos festejos que comemora o Jubileu de Prata da Exposul.

Estará em exposição, bezerros, touros, vacas, da qualidade nelore e como atração o Nelore Pintado.

Comentários