Calouros da UFMS realizam plantio de árvores na Av. Pantanal em Trote Ecológico

Na manhã desta quinta-feira, 18, aconteceu o Trote Ecológico Solidário da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul com os alunos do curso de Agronomia. Foi realizado o plantio de 80 árvores na via que dá acesso a Universidade, Av. Pantanal.

A ação foi uma parceria entre a UFMS de Chapadão do Sul, Sedema (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente), através do Viveiro Municipal e Prefeitura de Chapadão do Sul. Além dos calouros da UFMS, participaram do evento o professor da UFMS Kleber Augusto Gastaldi, o secretário da Sedema Felipe Batista, adjunto André dos Anjos e a técnica em Meio Ambiente Jackeline Portes.

O Trote Ecológico é realizado desde a primeira turma da UFMS, sendo uma tradição em Chapadão do Sul.

As árvores plantadas são da espécie nativa Aldrago, que exala um suave perfume quando florido que pode ser sentido há metros de distância de onde está plantado, e é muito utilizado na arborização urbana, pois apresenta um desenvolvimento rápido.

Assecom PMCS

