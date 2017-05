BEEF NORTE MS: reunião consolida o projeto como o mais próspero do estado

A primeira reunião de trabalho do Projeto BEEF NORTE MS, idealizado pelo prefeito Rogério Rosalin, que engloba os municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã, ocorreu ontem na cidade de Camapuã durante a abertura da 39ª Expocam. O Projeto BEEF NORTE MS tem o objetivo principal em agregar valor em Carnes Premium de Qualidade.

Com a presença de várias autoridades estaduais e produtores rurais da região norte, o projeto foi apresentada e debatido de uma forma mais ampla e convincente com detalhes especifico, da grande de um projeto que hoje está sendo considerado “ mais próspero do estado”, que além de alavancar a economia regional e estadual, será também um gerador de renda e empregos nos três municípios.

O projeto terá o apoio da Fazenda 3R, Agropecuária Holsback e Ventura S/A – Fazenda Bom Jardim. Esta nova marca criada no MS, contará com cortes especiais de carnes.

Falando sobre a primeira reunião, o prefeito Rosalin, organizador do evento, afirmou que o evento alcançou o sucesso esperado. Bastante eufórico com o evento, Rosalin disse que o Projeto BEEF NORTE MS, já é realidade.

O prefeito Rogério Rosalin, ressaltou que os três municípios juntos somam mais de 1 milhão de cabeças em mais de 2 mil propriedades rurais, estes municípios estão acima da média nacional da JBS em termos de carne de qualidade, a média nacional do farol verde chega a 19% enquanto na região norte do MS essa média alcança 25%, números que confirmam o potencial desta região, que desponta no Brasil como referência em produzir bezerros de qualidade.

A audácia do projeto chamou a atenção de outros empreendedores de outros municípios do Brasil, que vieram conhecê-lo e, tudo isso refletiu muito perante alguns pecuaristas que ainda estavam em dúvida sobre o Projeto BEEF NORTE MS.

O projeto estabelece a seguinte ordem: Camapuã local que será instalado o frigorífico. Figueirão – local em que será idealizado os Cortes Especiais e Alcinópolis – os subprodutos.

