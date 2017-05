Últimos dia do 1° Lote da Absolut Itinerante. As permanentes podem ser dividias em até 03 vezes no cartão

Os organizadores da Absolut Itinerante comunica que está nos ultimos dias para compra do 1° lote das permanentes da boate oficial da Exposul.

Pelo terceiro ano consecutivo a Absolut Itinerante será a boate oficial da Exposul em Chapadão do Sul. Como nos anos anteriores, os organizadores das Absolut Itinerante prometem surpreender o público montando uma mega estrutura de som e iluminação. Absolut Itinerante estará localizada no antigo Rancho Drink’s.

Você que tiver participando da 25° Exposul não poderá perder mais este grande evento.

Shows:

Quarta-Feira (31/05): Grupo Tradição

Quinta-Feira (01/06): Bruno & Humberto

Sexta-Feira (02/06): Sandra & Leonarda + Ju Balbi (Dj Sertanejo)

Sábado (03/06): Fabiano Henrique + Projeto Strings

Permanentes:

As permanentes da Absolut Itinerante já estão a vendas na Loja Chique x Choque (Chapadão do Sul) e na Choperia DeCarli Bier. Ainda podem ser dividias em até 03 vezes sem juros, no cartão de Crédito.

Pista – R$100,00; Camarote – R$200,00

O evento é uma realização de Live Eventos e Absolut Eventos.

Maiores Informações (67) 9.9968-6009.

