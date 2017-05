Realizada limpeza de canal de escoamento da Av. Espirito Santo

Trabalhando para atender as demandas da população sul-chapadense, a Administração Municipal continua com o efetivo trabalho de limpeza de Chapadão do Sul.

Assim, na manhã desta quarta-feira, 17, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Obras realizaram a limpeza do canal de escoamento na Av. Espirito Santo.

Esta é mais uma demanda solicitada pela população da qual a Secretaria de Obras realiza a limpeza.

Para entrar em contato com a Secretaria de Obras basta ligar no (67) 3562-6645. A Secretaria está localizada na Rua Treze, nº 780.

