PROERD Educação Infantil no Pré II Municipal é iniciada em Chapadão do Sul

Iniciou-se nesta segunda-feira, 15 de maio o PROERD Educação Infantil, Pré II, que atinge aproximadamente 310 crianças entre 05 e 06 anos de idade da rede municipal de ensino.

O instrutor PROERD, Cabo Bedatty percorre as salas de aulas e conversa com as crianças sobre segurança pessoal e cuidados com acidentes domésticos, comportamento em público e sobre trânsito.

Este projeto do PROERD é executado pela Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Nesta etapa com a educação infantil, o instrutor utiliza material didático apropriados e com linguagem própria para as crianças, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação.

Bedatty disse que o PROERD para as crianças do 5º ano, idade média de 12 anos inicia-se no segundo semestre deste ano. A parceria com a Secretaria Municipal de Educação já foi firmada com a Polícia Militar, a licitação das apostilas realizadas e aguarda-se a sua entrega.

Neste ano o PROERD deve atingir em torno de 400 crianças do 5º ano escolar.

*Jovem Sul News

