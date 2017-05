Prefeitura de Chapadão do Sul divulga nova lista de crianças que serão atendidas nos CEIs

Por meio de edital publicado na edição desta terça-feira, 16, no Diário Oficial do Município, a Secretaria de Educação divulgou a nova lista das crianças que serão atendidas nos Centros de Educação Infantil – CEIs da rede municipal de ensino.

Em abril, foi definido um calendário para as vagas remanescentes na educação infantil, e agora foi publicada relação referente ao mês de maio.

No mês de junho, as matriculas para as vagas remanescentes podem ser feitas entre os dias 05 a 09.

Clique aqui e acesse o Dosul com a relação das crianças que serão atendidas.

*Assecom PMCS

