Polícia Militar de Cassilândia e Escola realizam blitz alusiva ao movimento “Maio Amarelo”

Nesta terça-feira (16), a Polícia Militar de Cassilândia, juntamente com os alunos da escola estadual Hermelina Barbosa Leal, realizaram blitz sobre “Consciência no Trânsito”.

Atendendo ao convite da direção da Escola os policiais militares acompanharam os alunos, os quais realizaram um trabalho de conscientização sobre comportamento e conduta no trânsito.

A campanha “Maio Amarelo” busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, para efetivamente discutir o tema, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

A Polícia Militar tem somado esforços com os demais órgãos que atuam no setor de trânsito para juntos garantir um trânsito cada vez mais seguro.

