Polícia Civil recupera em Alto Araguaia gado e caminhão furtados que podem ser da região

Trinta cabeças de gado e um caminhão furtado do Estado de Goiás foram apreendidos na terça-feira (16), em investigações do Núcleo de Inteligência Operacional (NIO), da Polícia Judiciária Civil de Alto Araguaia (415 km ao Sul).

As diligências iniciaram no início da manhã, após a Delegacia de Alto Araguaia ser acionada pelo gerente de uma fazenda, cerca de 62 km do centro da cidade, relatando ter percebido 30 animais, entre vacas e novilhas, que não pertenciam a propriedade rural na qual trabalhava.

Os policiais civis verificaram que a marca do gado era diferente da marca da fazenda. Sendo ainda no levantamento, constatado que alguns dias antes, um caminhão Mercedes Bens Gaiola, de cor branca, havia chego na sede da Fazenda Sorocaba, sem o gado.

Diante das informações, os investigadores procederam com outras diligências pela região, e na tarde de terça-feira (16) localizaram o veículo escondido em uma mata fechada. Em checagens, ficou constatado que o veículo era produto de furto, praticado no município de Mineiros (GO), na última quinta-feira (11.05).

Com base no registro de crime, o veículo foi apreendido e levado à Delegacia de Polícia de Alto Araguaia, sendo comunicado o proprietário da recuperação do caminhão.

As investigações continuam para apurar a origem do gado localizado, além de identificar e prender os envolvidos nas ações criminosas. (Com Assessoria)

FOLHA DO ESTADO

Comentários