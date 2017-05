Dezenas pessoas foram vacinadas contra o vírus Influenza em Paraíso das Águas no dia D

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Saúde realizou no último sábado, dia 13 de maio o dia D de Mobilização Nacional contra o vírus Influenza, organizado pelo Ministério da Saúde.

No dia D foram vacinadas 75 pessoas, dentre eles: 09 doentes crônicos; 09 professores; 02 gestantes; 04 trabalhadores de saúde; 40 idosos e 11 crianças menores de cinco anos de idade.

Amanhã, dia 17 de maio a vacinação estará sendo realizada no distrito de Pouso Alto, e, na próxima quinta-feira, dia 18 de maio as vacinas serão feitas no Assentamento Mateira, em ambos a vacinação ocorrerá das 8 às 11 horas.

Desde o início da campanha, já foram vacinadas em Paraíso das Águas um total de 502 pessoas, entre elas: 232 crianças; 21 gestantes; 48 trabalhadores de saúde; 08 puérperas; 132 idosos; 23 professores e 38 doentes crônicos. Vale ressaltar que nestes números não estão incluídos os grupos dos distritos e nem o Assentamento Mateira.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

