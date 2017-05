Vítimas graves de acidente com ônibus em Camapuã são transferidas para Campo Grande

Oito vítimas do acidente com ônibus ocorrido na noite de segunda-feira (15), na BR-060, em Camapuã, foram transferidas para Campo Grande. Elas, sendo uma gestante, ficaram em estado grave, conforme apurado pela TV Morena.

De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, para onde as vítimas foram levadas, três delas já receberam alta. Uma mulher de 57 anos passa por cirurgia devido à fratura exposta no cotovelo esquerdo.