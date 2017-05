Resumo dos pronunciamentos dos Vereadores de Paraíso das Aguas

O resumo das falas dos Vereadores é seguida pela ordem do uso da palavra na tribuna do Plenário de Deliberações.

EDSON DA OFICINA (PMDB) – 2º Secretário

4ª FESTA DA COLHEITA E DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA FOI NOVAMENTE RECORDE DE PÚBLICO

O vereador Edson da Oficina comentou o sucesso na realização da 4ª Festa da Colheita no último final de semana, no distrito de Bela Alvorada, que novamente foi recorde de público.

INDICAÇÃO

Solicitou à Secretaria Municipal de Educação manutenção na iluminação da quadra de esportes do distrito de Bela Alvorada.

PROFº LEONARDO (PP)

CHÁ DA TARDE COM AS MÃES DE ALUNOS DA ESCOLA KENDI NAKAI

O vereador Profº Leonardo comentou o sucesso da realiação do chá da tarde com as mães de alunos da escola estadual vereador Kendi Nakai, no último sábado(13).

4ª FESTA DA COLHEITA E DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE BELA ALVORADA

Comentou sua participação no evento que foi um grande sucesso. Parabenizou aos organizadores e ressaltou a importância do evento para aquela comunidade.

INDICAÇÃO



Solicitou à Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas a construção de quebra-molas na Rua Germano Nogueira que dá acesso ao residencial Paraíso e ao Cemitério Municipal.

MARQUINHOS DO POUSO ALTO (PMDB)

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE POUSO ALTO

O vereador Marquinhos do Pouso Alto informou que se reuniu com o secretário municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, Daniel Grégio, que garantiu que ainda nesta semana será realizado às manutenções devidas na rede de iluminação pública do distrito de Pouso Alto.

INDICAÇÃO

O vereador Marquinhos do Pouso Alto solicitou à Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas que colabore com o salão da comunidade de Pouso Alto no sentido de adquirir um padrão industrial, para suportar grandes cargas elétricas em caso de realização de eventos.

FIOTINHO (PR) – vice-presidente

INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR NA IACO

O vereador Fiotinho informou que esteve participando da inauguração da Usina de Açúcar na IACO Agrícola S/A na semana passada, ressaltou a grande importância da implantação desta importante obra neste município.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEINF

De acordo com o vereador Fiotinho há grande necessidade da implantação de Ceinf’s no município de Paraíso das Águas, uma luta e pedido que estende desde sua legislatura anterior.

INDICAÇÃO

Solicitou à Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas a reforma do parque infantil e dos banheiros do campo de futebol, no distrito de Pouso Alto.

ANÍZIO ANDRADE (DEM) – Presidente

DIA “D” DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL

O Vereador Anízio Andrade comentou a mobilização do combate ao abuso e exploração sexual infantil, que será realizada no dia 18 de maio em Paraíso das Águas, onde convocou a população à participar.

