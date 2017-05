Prefeito Rogério Rosalin nomeou dois novos secretários municipais

Os dois cargos de secretário municipal que ficaram vagos com a saída, por motivos particulares, dos antigos titulares, foram preenchidos agora pelo prefeito Rogério.

Giovanni Bertolucci Alves é o novo secretário municipal de Saúde de Figueirão. Fisioterapeuta formado pela Unilavras – Centro Universitário de Lavras-Minas Gerais – já exerceu sua profissão no Hospital das Clínicas de Rio Branco, no Acre e também no Setor de Fisioterapia da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Acre.

Denivan Barbosa Ferreira é o novo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente. Funcionário de carreira da prefeitura de Figueirão, onde trabalha desde 2013, Denivan é concursado no cargo de motorista desde março de 2015 e já trabalhou no setor administrativo da antiga secretaria de Obras e no serviço de campo, conhecendo toda a mecânica de operação daquela secretaria.

Texto: Rubem Vasconcellos

