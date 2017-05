Prefeito Ivan Borba prestigia eventos alusivos ao 31° Aniversário de Alto Taquari

Já durante a tarde, o prefeito acompanhou o início do

Torneio Aberto de Vôlei de Praia

, categorias: feminino e masculino. A competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) teve grande êxito, com participação de duplas locais e regionais em ambas as categorias. O torneio teve fim no domingo a tarde (

veja as fotos

).