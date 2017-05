Equipe do CAR está atendendo em Chapadão do Sul nesta terça e quarta-feira

Nesta terça-feira e quarta-feira, 16 e 17, está disponível na Agrar, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a partir das 8h, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, gratuito para as pequenas propriedades, até quatro módulos rurais ou 160 hec e normal para demais propriedades.

Primeiramente está sendo realizado o atendimento de quem já estava agendado, entretanto, também está sendo feito o agendamento para quem solicitar o Cadastro.

Os documentos necessários são: CPF, RG e Documento do Imóvel (matrícula ou escritura).

Uma equipe está atendendo a região, até o mês de agosto, assim, devem voltar para Chapadão do Sul, conforme demanda.

A ação, é em parceria da Agraer, Prefeitura de Chapadão do Sul e Sedema, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Agraer (67) 3562-1900 ou pelo e-mail chapadao@agraer.ms.gov.br. Também podem ser sanadas dúvidas pelo telefone (67) 98100-4193, falando com Pedro. A Agraer está localizada na Rua 17, nº 373.

CAR

O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento fundamental para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico ambiental.

Ferramenta importante para auxiliar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas, o CAR fomenta a formação de corredores ecológicos e a conservação dos demais recursos naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, sendo atualmente utilizado pelos governos estaduais e federal.

*Assecom PMCS

