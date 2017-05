Em parceria com a PM, Prefeitura abre 40 vagas para Patrulha Mirim

Já praticado em diversas unidades da Polícia Militar de municípios de Mato Grosso do Sul, o Projeto Patrulha Mirim, que busca enfatizar às crianças conceitos de dignidade, e conscientizar sobre a importância da segurança pública, bem como a prática da cidadania, abre 40 vagas para crianças e adolescentes de Figueirão. O projeto é uma parceria com a Prefeitura Municipal, e receberá crianças que estejam cursando a partir do quinto ano do ensino fundamental, até os 17 anos de idade.

Segundo a primeira dama do município, Graciela Rosalin, o projeto vem para somar às atividades escolares. “As escolas já possuem agendas curriculares bastante extensas. Esta iniciativa vem para acrescentar, oferecendo orientações sobre cidadania e segurança pública, formando pessoas melhores no futuro. É uma grande oportunidade de estar próximo da nossa força militar, que poderá instruir e até quem sabe influenciar na escolha de futuras profissões dos participantes”, afirma Graciela.

Para se inscrever o menor deve comparecer junto ao responsável no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, munidos dos documentos pessoais de ambos. As vagas são limitadas.

Texto: Assessoria de Comunicação

Comentários