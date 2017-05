Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Keyla pensa em cancelar a festa de Tonico. Marta acusa Lica de traição e Leide sai em sua defesa. Marta se desculpa com Lica. Keyla, Lica, Benê, Ellen e Tina fazem um mutirão com os amigos na lanchonete. MB sente ciúmes de Felipe com Lica. Ellen tenta disfarçar a surpresa quando Jota revela o apelido virtual dela. Benê pede para Guto ensiná-la a tocar piano. Fio confessa a Anderson que gosta de Ellen. Roney se irrita quando vê a lanchonete sendo reformada, mas Keyla e Lica o tranquilizam. Keyla e Tato ficam tensos quando K2 questiona a paternidade de Tonico.

NOVO MUNDO

Dom Pedro enfrenta Avilez. Leopoldina e Anna ficam aflitas na fazenda. Joaquim se une a Peter, Libério, Diara e Wolfgang e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro. Avilez desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas. Cecília vibra com a notícia da vitória de Dom Pedro, enquanto Sebastião se esconde. Thomas passa a noite com Domitila. Piatã convence Jacira a seguir a tradição até o casamento. Leopoldina se preocupa com a saúde de João Carlos. Anna sente um leve desconforto por causa da gravidez. Dom Pedro manda Joaquim à fazenda Santa Cruz. Jacira encontra Ferdinando. Cecília escreve mais um artigo como Rosa Branca e Idalina se preocupa. As tropas de São Paulo e de Minas Gerais chegam ao Rio de Janeiro. Francisco pede a Chalaça que consiga o encontro de Domitila com Dom Pedro. Leopoldina se preocupa com Anna. Joaquim auxilia o parto de Anna.

ROCK STORY

Gui diz a Júlia que Zac foi irresponsável ao ir para Petrópolis com Mariane. Zac promete não prejudicar mais a banda. Edith expulsa Nelson da sessão de fotos para a campanha de lingerie. Léo ajuda Stefany na venda das quentinhas. Ricardo diz a Júlia e Gui que desconfia de que Samira esteja fugindo e, por isso, sugere que eles viajem a Nova Iorque para encontrá-la. Mariane e Gui discutem. Lázaro não consegue agradar Chiara. Romildo se oferece para consertar o fogão de Néia. Gilda expulsa Marisa da churrascaria. Nicolau vibra ao saber que Luana está grávida. Zac fica indignado com Gui ao ver o vídeo da discussão entre o pai e Mariane. Lázaro diz a Diana que fará com que Gui agrida Mariane para acabar com a carreira do músico.

A FORÇA DO QUERER

Joyce se desespera com o vídeo. Ruy não gosta quando Ritinha fala de Zeca. Mira é contratada por Caio e revela que sabe um grande segredo de Irene. Silvana pede dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver que Shirley o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas de um encontro à noite e fica nervoso quando Bibi avisa que eles irão para a Estudantina. Zeca afirma a Abel que falará com a advogada sobre seu divórcio. Jeiza consegue um apartamento para Edinalva e a expulsa de sua casa. Eugênio atende um telefonema de Irene, na frente de Joyce, e tenta disfarçar. Zeca decide fazer uma surpresa para Jeiza. Rubinho deixa a Estudantina, e Yuri o vê saindo de casa em um carro estranho.

OS DIAS ERAM ASSIM

Alice discute com Arnaldo e decide sair de casa. Rimena chora ao ver Renato dormir com o recorte do jornal com a foto de Alice. Vitor implora que Alice volte para ele. Renato acorda e procura Rimena. Laura aconselha a filha a não se iludir com Renato. Hernando sugere inscrever Renato em um projeto de medicina humanitária. Vitor decide morar fora do Brasil com Alice. Cora quita sua dívida com Marcos. Renato e Rimena decidem tentar ficar juntos. Vitor avisa a Alice que eles irão morar fora do Brasil depois que o bebê nascer. Vera repreende Maria por querer falar de Renato. Passam-se alguns meses. Monique percebe que Alice se casou grávida e comenta com Toni. Renato e Rimena começam a namorar. Cátia reconhece um dos agentes no meio dos estudantes e avisa a Maria. Maria estranha quando Vera recebe uma carta do Chile. O filho de Alice nasce. Renato se casa com Rimena. Vera lê a carta de Renato para Gustavo, sem perceber a presença de Maria.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Heitor diz a Helena que gostaria de começar uma nova vida a seu lado. Rubi diz a Alessandro que não pode aceitar seu dinheiro sem o amor e a proteção que ela e a criança precisam, por isso, decidiu voltar a viver na Vila e aprenderá a lutar por seu filho. Rubi pede a Cristina que a deixe viver com ela, pois Alessandro não quer se casar nem se responsabilizar por seu filho. Cristina procura Alessandro e o aconselha a pensar bem antes de tomar uma decisão, pois é muito importante para uma criança crescer dentro de uma família. Alessandro explica que não deixará que falte nada a Rubi e seu filho mas não pode se casar com ela, pois já não a ama. Rubi tenta salvar Fernanda e é atropelada. Toledo a socorre e a leva para o hospital, mas ela perde o bebê. Alessandro tenta explicar a Artur que não pretende desamparar seu filho, mas ama Maribel e continuará lutando por seu amor. Artur deixa claro que não permitirá que nem ele nem ninguém continue fazendo mal a Maribel. Elisa pergunta a Alessandro se ele engravidou Rubi para se vingar de Heitor. Rubi pede a Lúcio que a ajude a esconder de Alessandro que ela perdeu o bebê. Heitor e Maribel se abraçam e Alessandro se surpreende ao vê-los. Alessandro, irritado, diz a Heitor que Maribel é sua namorada e o proíbe de voltar a se aproximar dela. Maribel volta a desprezar Alessandro e diz que seu lugar é ao lado de Rubi e de seu filho. Rubi pede a Alessandro que, por seu filho, lhe dê a oportunidade de demonstrar que mudou sua maneira de ser. Alessandro responde que por muito tempo ela ocupou seu coração, mas agora está apaixonado por Maribel e ela sempre estará em seus pensamentos. Rubi, hipócrita, diz que não pretende ser um obstáculo entre ele e Maribel. Mais tarde ela procura Maribel e acusa a ex-amiga de ser uma egoísta que, em nome de sua felicidade, é capaz de afastar um pai de seu próprio filho. Maribel responde que já terminou seu namoro com Alessandro e se ele não quer se casar com ela é por que não a ama. Helena visita a mãe, mas esta a expulsa depois de acusá-la de ser a culpada pela morte de sua irmã. Rubi diz a Alessandro que quer que seu filho cresça com os valores do pai e não sinta obsessão pelo dinheiro como ela.

O QUE A VIDA ME ROBOU

José Luis se desculpa com Alessandro pela demora em ir vê-lo. Ele afirma que não podia deixar Angélica sozinha. Alessandro responde que o entende e sabe que resta muito pouco tempo de vida a Angélica. Pedro escuta Nadia e Victor conversando que Maria roubou do padre o bilhete onde Joaquim confessava que Pedro era seu único cúmplice e que Alessandro é inocente. Fabiola tenta convencer Montserrat a entregar-lhe o testamento de Benjamin Almonte. Ela responde que terá que esperar que Alessandro saia em liberdade. Jose Luis procura o padre Anselmo para que lhe entregue o bilhete que Alessandro o deu. Montserrat, zangada, o expulsa de sua casa, acreditando que ele ainda queria destruir Alessandro. Fabiola diz que não acredita que Jose Luis queira fazer isso, pois ficou muito zangado quando descobriu que Maria roubou esse papel. Pedro agride Maria para que lhe entregue o bilhete de Joaquim. Ezequiel diz a Carlota que Pedro é um delinquente capaz de matar. Ezequiel pede a mão de Carlota em casamento e lhe dá um anel de compromisso. Graziela, sarcástica, diz a Carlota que Ezequiel só está a usando. Jose Luis, diante de Maria, se surpreende ao vê-la agredida. Ele tem certeza que foi Pedro quem fez isso. Neste momento chega Montserrat e Maria faz Jose Luis acreditar que foi ela quem a agrediu. Montserrat, furiosa, a insulta e diz odiá-la. Montserrat se oferece para levar Maria ao hospital. Ela rejeita a oferta. Adolfo diz a Maria que Alessandro estava disposto a pagar milhões pelo bilhete de Joaquim. Maria responde que Pedro o tem em seu poder.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELA DA BAND

EZEL

Seguindo as ordens de Ezel, Sebnem é obrigada a dizer a Tefo que nunca o amou. Ali discute com Azad e em seguida os dois se beijam. Tefo fica arrasado após se separar de Sebnem. Ezel leva Bade para casa e os dois começam um relacionamento. Depois da morte de Yussuf, Ramiz é nomeado o novo líder dos negócios.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Geraldo diz a Branca que Álvaro já sabe das cartas falsas e que está decidido a voltar para Campos. Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo segue viagem com o amigo. Bernardo pede novamente Moleca em casamento e ela aceita. Flor-de-Lis se despede de Serafina e sai com Henrique. Cel. Sebastião decide anular o casamento de sua filha Helena. Miguel conta sobre seu noivado à Isaura. Miguel pede Tomásia em casamento. Diogo e Helena trocam juras de amor. Gioconda se chateia com a ida do coronel ao bordel. Malvina quer ter um filho de Leôncio. Belchior dá caldo de feijão para Isaura.

O RICO E LAZARO

Asher nota o nervosismo da mulher misteriosa e começa a conversar com ela. Dana aconselha Joana. Asher fala de seu grande amor com Kassaia. Sammu-Ramat diz que poderia ser a segunda esposa de Nebuzaradã. Asher retorna para o alojamento. Kassaia conversa com Gadise e avisa que não rolou nada com o escravo. Amitis fica satisfeita ao saber que a filha passou a noite com o escravo. A rainha pede para Sammu pedir proteção aos deuses para a caçada que o rei fará. Nebuzaradã estranha o comportamento de Kassaia. Lia e Naomi ficam com medo de Larsa. A família de Ravina fala sobre a festa do Shavuot. Evil fica com medo ao saber que vai participar da caçada aos leões. Nervosa com a presença de Ebede, Gadise dispensa Matias. Kassaia se declara para o marido. Elga faz a divisão dos quartos em sua casa. Fassur encontra Chaim e diz que foi agredido por Zac. Chaim pede para o sacerdote ajudar Shamir e Tamir a consumar o casamento. Dalila estranha o sumiço de sua caixa de costura. Abednego estranha ao ver a caixa de costura de Dalila na sala dos sábios. Zelfa procura Shag-Shag e se entendem. Nicolau tenta aconselhar Tamir e Shamir. Rebeca demonstra seu interesse em Hurzabum. O músico retorna ao palácio. Elga se mostra enciumada com as noras. Sammu encontra Kassaia e diz que a rainha acreditou que a princesa se deitou com outro homem. A sacerdotisa se incomoda ao ouvir Kassaia dizer que está mais próxima de Nebuzaradã. Sammu diz que não deixará Kassaia engravidar. Joana mostra os tecidos para Dalila. Shamiran estranha o sumiço do creme dado por Nitócris. Neusta usa o creme e fica com o rosto todo vermelho de irritação. Namnu escuta Nitócris falar sobre o plano. Nabucodonosor autoriza a festa dos hebreus. Beroso fica tenso ao ouvir Daniel falar sobre as irregularidades nas contas do palácio. O rei diz querer saber quem está lhe roubando. Nebuzaradã encontra Joana no palácio e pede para ver os tecidos. Hurzabum conversa com Dana e Rebeca. Absalom chega e questiona a presença do músico. Naomi se recorda de ter sido abusada por Fassur. Ela vê Larsa e pula no rio fugindo de medo. Asher tenta ajudar, mas o feitor o impede.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

