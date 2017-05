Cassilândia: Justiça dá 60 dias para que UEMS forneça transporte a pessoas com deficiência

Após pedido do MPE-MS (Ministério Público Estadual), a Juíza de Direito Flávia Simone Cavalcante determinou que a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) forneça em até 60 dias, transporte adequado para as pessoas com deficiência. O MPE move ação civil pública contra a Universidade.

O transporte deverá ser ofertado aos servidores e aos alunos. Um dos servidores, um cadeirante lotado no no Campus Universitário de Cassilândia, a 430 km de Campo Grande, na zona rural da cidade.

Ele relatou que, apesar de ser fornecido transporte aos servidores, o serviço não é adaptado para o transporte de cadeirante, e, por isso, está se locomovendo até o trabalho em veículo próprio. “Mesmo solicitado providências à Instituição, não foi atendido em seu direito”, afirma o MPE.

O MPE afirma que a promotora de Justiça, Aline Mendes Franco Lopes, expediu Recomendação à UEMS, “porém, a Universidade informou que não há veículos adaptados para colação na unidade, e sugeriu ao servidor a cedência para outro órgão público, ou ainda, o exercício de suas atividades laborativas em domicílio”.

“A Promotora de Justiça sustenta que, embora a Universidade tenha ofertado alternativas para solucionar o problema da pessoa com deficiência, pleiteia-se que haja tratamento isonômico entre todos os servidores da Instituição”, comenta o MPE.

O Jornal Midiamax consultou a UEMS, por meio da assessoria de comunicação, mas ainda não obteve resposta.