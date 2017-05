Beef Norte MS: primeira reunião de trabalho será nessa quarta-feira em Camapuã

Será realizada nessa quarta-feira dia 17, na cidade de Camapuã, a 1ª reunião de trabalho, para a apresentação do Projeto Beef Norte MS.

A reunião de trabalho acontece a partir das 15 horas, no Stand da 3R, no recinto da Expocam.

Por iniciativa do município de Figueirão, através do seu Prefeito Rogério Rosalin (PSDB), o projeto Beef Norte MS, unirá já em 2017, os municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã, terá o apoio da Fazenda 3R, Agropecuária Holsback e Ventura S/A – Fazenda Bom Jardim. Esta nova marca criada no MS, contará com cortes especiais de carnes.

VEJA O VIDEO DO PROJETO BEEF NORTE MS



Os três municípios juntos somam mais de 1 milhão de cabeças em mais de 2 mil propriedades rurais, estes municípios estão acima da média nacional da JBS em termos de carne de qualidade, a média nacional do farol verde chega a 19% enquanto na região norte do MS essa média alcança 25%, números que confirmam o potencial desta região, que desponta no Brasil como referência em produzir bezerros de qualidade, só em 2016, foram abatidos mais de 170 mil cabeças.

Os pecuaristas que aderirem ao projeto, passarão a encaminhar seu rebanho para um frigorífico que está sendo idealizado em Camapuã, no Figueirão ficaria a desossa e separação de cortes especiais, enquanto Alcinópolis ficaria com a parte dos subprodutos, como o beneficiamento do couro e outras partes animais que poderão ser transformados em cosméticos e acessórios.

Estas atividades econômicas, são voltadas para o comércio da carne, que atrairão investidores e a certeza de novos negócios, esse é apenas um dos projetos que vai levar a produção da região para fora do estado, isso irá atrair indústrias e acelerar o crescimento da economia local.

