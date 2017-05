Assistentes sociais recebem homenagem da Administração Municipal em comemoração ao seu dia

O dia 15 de maio é o dia do (a) Assistente Social, assim, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social realizaram uma homenagem a esta categoria profissional que luta cotidianamente para que a população tenha acesso aos seus direitos, sempre em busca da igualdade social.

Foi realizado uma reunião com as assistentes sociais, onde a secretária de Assistência Social, Maria das Dores, entregou uma lembrancinha para as profissionais e parabenizou pelo efetivoo trabalho que elas realizam em prol da população sul-chapadense.

Dia das Mães

Na sexta-feira, 12, a Assistência Social também realizou uma homenagem para o Dia das Mães, onde as servidores receberam lembrancinhas e realizaram um coffe break.

A Secretaria de Assistência Social está localizada na Rua Sete, número 371. O telefone é o (67) 3562-2828.

assecom

