Vereadores de Chapadão do Sul buscam solução para cães soltos nas ruas

A situação dos cães soltos nas ruas é um problema antigo de nossa cidade e que tem aumentado cada dia mais. O principal motivo deste aumento se dá pela irresponsabilidade de moradores que por não querer mais o animal o abandonam nas ruas da cidade.

Sem um local adequado para o recebimento de muitos animais o município tem enfrentado cada dia um novo desafio com os cães, que vem causando inúmeros transtornos para a população. Desta forma, os vereadores de Chapadão do Sul tem buscado soluções que resolvam esta situação de forma satisfatória.

Recentemente os vereadores se reuniram com o Médico Veterinário Luiz Fernando Torres, atual responsável pelo canil municipal, que relatou a difícil situação do canil, que atualmente não tem capacidade de recebimento de mais animais, mas que diariamente recebe inúmeras ligações de moradores solicitando o recolhimento de cães.

Atualmente a câmara está aguardando um projeto de lei, vindo o executivo que regulamente o sistema de chipagem dos cães, onde todos os animais receberiam um microchip que armazena os dados do proprietário do animal, facilitando assim a identificação do dono do animal no caso de um recolhimento nas ruas.

Para os vereadores, a situação é bastante preocupante, uma vez que um elevado número de animais nas ruas pode gerar ainda um surto de leishmaniose, que traria danos graves à saúde do município. Assim, a câmara está empenhada em auxiliar a prefeitura para que a situação dos cães nas ruas seja solucionada o mais breve possível.

Nos próximos dias os vereadores devem ser reunir com o Prefeito João Carlos Krug, para que seja discutido o projeto de chipagem e que sejam estabelecidos prazos de implantação e operação do projeto, que deverá solucionar a situação dos animais nas ruas.

