Time de futsal de Chapadão do Sul está classificado para segunda fase da Copa Dois Estados

O time de Futsal de Chapadão do Sul, que conta com o apoio da Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte, se classificou para a segunda fase da Copa Dois Estados de Futsal. A equipe é comandada pelo professor Leocir Martins.

Na primeira fase, o time de Chapadão do Sul conseguiu uma vitória e dois empates: venceu o time de Paraíso das Águas por 3 a 1, empatou com a Seleção Aporeana por 1 a 1 e empatou com Chapadão do Céu por também 1 a 1. Na próxima fase, que acontece no dia 1º de junho, em Cassilândia, enfrentará o Galpão Center Celeiro.

A Copa Dois Estados de Futsal conta com a presença de 17 equipes: Chapadão do Sul, Serc, Cassilândia, Inocência, Galpão Center Celeiro, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Seleção Aporeana, Aporé, Serranópolis, Lagoa santa, Itajá, Chapadão do Céu, Paraíso das Águas, Grêmio caçu, Itarumã e Itajá B.

A Secretaria de Cultura e Esporte parabeniza a equipe por este avanço e deseja sorte nas próximas fases.

*Assecom PMCS

