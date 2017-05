Secretaria de Saúde de Costa Rica convoca moradores da Zona Rural para vacinação contra Influenza

O Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Epidemiológica convoca os moradores da Zona Rural, somente grupos prioritários (crianças de 06 meses a menores de 05 anos, puérperas- mulheres no período de 45 dias após o parto e pessoas com 60 anos ou mais de idade) para comparecerem no ESF – Estratégia de Saúde da Família – Rural anexo a unidade de saúde do Vale do Amanhecer para receberem a dose de Vacina Contra a Influenza (Gripe).

Conforme a secretária de Saúde Adriana Tobal, a vacinação está sendo realizada diariamente no horário normal de funcionamento da unidade de saúde e o dia “D” acontece em 20 de maio (sábado) das 8h às 17h.

O encerramento da campanha será dia 26 de maio de 2017 em todas as unidades de saúde.

Doença

A Influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral e é um problema de saúde pública no Brasil. Esta patologia pode levar a complicações graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco para as complicações de infecção viral (crianças menores de 05 anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais). A cada ano esta gripe pode se apresentar de forma diferente, assim como a infecção pode afetar diferentemente as pessoas.

A principal intervenção preventiva para este agravo é a vacinação. A campanha anual, realizada desde 1999, entre os meses de abril e maio, vem contribuindo ao longo dos anos para a prevenção da gripe nos grupos vacinados, além de apresentar impacto na redução das internações hospitalares, gastos com medicamentos para tratamento de infecções secundárias e mortes evitáveis.