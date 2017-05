Prefeitura licita essa semana material de telefonia e internet, manutenção de Torre de TV, material esportivo, pneus e grades para quadra poliesportiva

A Prefeitura de Chapadão do Sul tem uma agenda cheia de licitações essa semana. Começando hoje, 15, até a sexta-feira, 19, acontecerão ainda mais 7 licitações entre elas, material de telefonia e internet, manutenção de Torre de TV, material esportivo, pneus e grades para quadra poliesportiva, entre outras. Nesta segunda-feira, pela manhã, aconteceu licitação para realização de exames de anatomia/patologia.

Veja abaixo a lista das licitações agendadas:

15/05 – 14 horas – Material para telefonia e internet – PP098;

16/05 – 08 horas – Aquisição e instalação parabólica, cerca elétrica, etc – PP099;

16/05 – 14 horas – Aquisição de microfone PP 100;

17/05 -08 horas – Manutenção de torre de TV PP 101;

18/05 – 08 horas – Material Esportivo PP 103;

19/05 – 08 horas – Pneus, câmaras e protetores PP 102;

19/05 – 14 horas – Grades para quadra esportiva PP 104.

Todas as licitações acontecem no Paço Municipal e os respectivos avisos estão publicados no Diário Oficial do Município. Os editais poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações e pelo e-mail licita.chapadao@outlook.com.

