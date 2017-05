Policia Militar apreende SW4 com placas clonada de Chapadaço do Sul carregada com de 1 tonelada de maconha

A PM (Polícia Militar) de Naviraí realizou na tarde desta sexta-feira (12), a apreensão de mais de 1 tonelada de maconha, que estava sendo transportada em uma caminhonete Toyota Hilux/SW4, de cor preta, placas de Chapadão do Sul/MS.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento pela avenida Nova Andradina, a caminhonete SW4 ultrapassou a viatura policial de forma suspeita, vindo a chamar a atenção da guarnição que passou a dar sinais de parada com luminosos (Giroflex) e sonoros (sirenes), para que o condutor encostasse o veículo para então ser feita uma abordagem.

O condutor da caminhonete não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade adentrando a avenida Caarapó sentido a BR-163.

A guarnição saiu em acompanhamento tático ao veículo em fuga, sendo que outra caminhonete SW4, porém de cor branca, veio logo em seguida e passou a bater contra o pára-choque traseiro da viatura policial, no intuito de interromper a perseguição.

Ao chegar à BR-163 a SW4 em fuga, seguiu em alta velocidade sentido a cidade de Itaquirai, sendo seguida pela guarnição da PM, já a outra SW4 de cor branca seguiu sentido a cidade de Caarapó.

A SW4, de cor preta passou em alta velocidade pela praça de pedágio sendo a cerca de 3 km à frente, seu condutor saiu fora da pista, atravessou um barranco quebrando um cerca de arame e adentrando em meio a uma plantação de milho, aonde abandonou o veículo e fugiu a pé.

Dentro da SW4, que só tinha os bancos dianteiros, foram encontrados alguns fardos de maconha e também vários tabletes que preenchiam o interior da caminhonete e as laterais das portas. Dentro do veículo também foi localizado um rádio de transmissão tipo PX, e um par de placas do estado de São Paulo.

Com o apoio de outra guarnição da PM, foram realizadas buscas, porem o condutor não foi localizado. Em uma checagem foi constatado que a caminhonete era origem Tailandesa e que as placas que estavam fixadas na mesma assim como outro par de placas encontradas no seu interior, eram clonadas de outro veículo do mesmo modelo.

Toda a droga apreendida totalizou 1, 260 kg. Após a confecção do boletim de ocorrência a caminhonete juntamente com a droga, foi entregue no 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil, aonde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Fonte: tanamidianavirai

