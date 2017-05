Pesagem do Programa Bolsa Família acontece no próximo sábado, dia 20.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Saúde informa aos beneficiários do Programa Bolsa Família que acontece no próximo sábado, dia 20 de maio das 7 às 11 horas no Mercado do Produtor a pesagem de todos os beneficiários do programa.

É necessário que todos compareçam na pesagem garantindo a continuidade do recebimento do benefício, evitando assim seu bloqueio ou cancelamento.

Vale ressaltar que é necessário ter em mãos carteira de vacinação de todos os beneficiários.

Informações pelo telefone: 32481179.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários