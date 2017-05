Idosa se defende com frango congelado e ladrão desmaia

O final de semana foi marcado por duas tentativas de furto em Chapadão do Sul, o que chamou atenção foi que a vítimas seriam idosas.

A primeira vítima, foi interceptada no sábado, às 16 horas, na Rua Dez, esquina com a Rua Treze. A senhora, de 60 anos, estava conversando no telefone celular e ao colocar o celular no bolso, o meliante, de menor, pediu que a idos entregasse o aparelho celular, ou ele iria furá-la. Assustada, a vítima não reagiu e entregou o aparelho. O jovem seguiu rumo ignorado.

Outro fato aconteceu nas imediações da Praça 23 de Outubro. Uma senhora estava saindo do supermercado, quando um ladrão tentou assaltá-la, imediatamente a senhora acertou a cabeça ladrão com as sacolas de compras, o ladrão veio a desmaiar com a agressão, pois dentro da sacola havia um frango congelado.

Segundo testemunhas, o ladrão apresentava sinais de embriaguez.

