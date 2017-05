Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Coopere com os colegas de trabalho. Sua recompensa virá dessa cooperação. Indícios positivos de bons negócios, de lucro em suas transações comerciais. Tendência à tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para que tudo possa correr bem para você neste dia.

TOURO – Fase em que será notado onde comparecer, sua reputação será elevada e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas que vivem a sua volta. Mas, para que tudo isso aconteça siga e dependa da sua própria capacidade.

GÊMEOS – Período de maior isolamento, mas favorável para a meditação e o contato com aspectos profundos de seu psiquismo. Poderá haver certa oscilação emocional e melancolia, além da habitual. Permanece, contudo, a confiança no trato com o dinheiro e o trabalho.

CÂNCER – . Aja com inteligência e com perícia que conseguirá chegar onde pretende hoje. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima e amorosa. As forças que influem em seu signo estimulam sua criatividade e fazem com que você sinta mais energia.

LEÃO – Prepare-se, pois tudo leva a crer que neste período você será seduzido inesperadamente por uma pessoa do seu círculo de amizades. Aguarde momentos de loucura e erotismo nesta fase que promete mudar muita coisa em sua vida particular.

VIRGEM – Momento benéfico para as amizades. Boas chances para competições, recebimento de presentes ou qualquer coisa que lhe traga alegria. Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades. Aproveite esse momento para organizar um programa diferente.

LIBRA – Ainda um período positivo para o amor, as artes a criatividade e o trato com as crianças. Melhoria no ambiente de trabalho graças a sua criatividade e versatilidade. Possibilidade de ver realizados seus maiores desejos.

ESCORPIÃO – Contudo, se as coisas não correrem bem pela manhã, esteja certo de que à tarde ou pelo menos a noite, serão mais favorecidas. Nesta noite, tudo pode acontecer, pois suas emoções estarão mais intensas e seus sonhos podem tornar seu dia mais calmo do que de costume.

SAGITÁRIO – Amigos lhe darão alguns desgostos e a pessoa amada poderá ressentir-se de falta de atenção. Fluxo astral muito benéfico aos negócios atinentes à família e aos meios de transmissão de ideias. Sorte nos jogos.

CAPRICÓRNIO – Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar nestes dias, pois, esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal será reconhecida e recomendada por alguém.

AQUÁRIO – Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com vocação, concurso, testes, empregos, aumento de vencimentos e rendimento. O contato com pessoas sensíveis farão bem a você.

PEIXES – Vizinhos ou parentes próximos procurarão ter questões com você neste período, não dê, portanto, motivos para isso. A influência também não é propícia ao amor. Excelente, contudo para o trabalho. As viagens deveriam ser evitadas, assim como os atritos com pessoas próximas.

