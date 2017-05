Escolas de Alcinópolis se uniram para comemorar o Dia das Mães

Um dia só para elas, marcado por muitas homenagens. Assim foram as comemorações da Escola Municipal Alcino carneiro, Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart, Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Banda Musical Iulle Martins Rezende de Alcinópolis.

O evento aconteceu neste sábado (13), no distrito Novo Belo Horizonte no período matutino e nas demais instituições durante toda a tarde. A grande novidade este ano foi que todas as escolas comemoraram juntas, no mesmo espaço.

“Não somos uma ilha, precisamos muito uns dos outros. É inadmissível partilharmos de um ideal em comum e não conseguirmos partilhar de momentos tão gratificantes. Tem um dia melhor que o das mães para unirmos? Obrigada a todos que ousam fazer diferente”, disse a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado da primeira-dama, Ana Lúcia de Assis, prestigiou as comemorações emocionado. “Eu já não tenho mais a minha mãe comigo, por isso eu aconselho que todos vocês aproveitem muito enquanto ainda têm suas mães por perto. Não há ninguém neste mundo que os ame mais que que elas”, ressaltou o prefeito.

Além das apresentações, as mães participaram de sorteio de brindes, tiraram fotos com seus filhos em um espaço todo especial e desfrutaram de um delicioso lanche, preparado com muito carinho por todas as escolas.

