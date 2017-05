Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Keyla manda para as amigas uma foto de todas com Tonico. Keyla tenta fazer as pazes com Tato. Lica não conta para Marta que Malu está com Edgar. Mitsuko manda Tina se afastar de Anderson e Ellen. Marta estranha o comportamento de Malu e questiona a amiga sobre Edgar. Clara tenta se explicar para Lica, que se afasta correndo. K1 e K2 enviam uma denúncia falsa sobre a lanchonete do pai de Keyla pelas rede sociais e um fiscal aparece no local. Marta vê Lica falando com Malu e Edgar. Roney avisa a Keyla que a lanchonete será interditada.

NOVO MUNDO

Thomas afirma a Domitila que pode promover seu encontro com Dom Pedro, caso ela se comprometa a ajudá-lo. Jacira aceita se casar com Piatã. Domitila e Thomas fazem um pacto. Avilez decide embarcar Dom Pedro à força para Portugal. Germana é atingida por uma pedra e Licurgo a socorre. Anna decide sair de casa com Nívea para se abrigar no palácio. Jacira e Piatã tentam esconder que dormiram juntos. Avilez ameaça Dom Pedro. Peter e Libério se preocupam com o povo. Joaquim leva todos que estão no palácio para a fazenda de Santa Cruz. Anna se despede de Joaquim. Piatã pede Jacira em casamento diante dos Tucarés. Dom Pedro afirma que resistirá às tropas de Avilez. Joaquim pede a ajuda de Wolfgang e Diara. Domitila e Thomas jantam juntos. Avilez invade o Paço.

ROCK STORY

Léo termina o namoro com Manu. Zac cede à chantagem emocional de Mariane e resolve ir almoçar com a mãe em Petrópolis. Gordo percebe que Chiara não gosta de ir para a casa de Lázaro. Gui não gosta de saber que Zac está em Petrópolis com a mãe. Gilda avisa a Daniel que quer se divorciar de Haroldo. Ricardo conta a Júlia o que descobriu sobre a relação de Lorena com Salvatore e Mário. Alex pede a Romildo e William para ajudá-lo a sair da prisão. Júlia comenta com Gui que teme descobrir que Lorena teve participação na morte de Mário. Glenda surpreende Nelson com um beijo. A banda 4.4 é vaiada quando Tom anuncia que o show foi cancelado pela ausência de Zac.

A FORÇA DO QUERER

Joyce exige que Ruy não se afaste de Cibele. Cibele fala com um amigo e decide sair de casa novamente. Rubinho tenta disfarçar a tensão quando Bibi afirma que viajará com ele. Jeiza se prepara para sua operação policial. Ritinha e Ruy descobrem o sexo do bebê. Cibele faz um ensaio fotográfico. Irene fica satisfeita quando Miraceli é chamada para uma entrevista no escritório de advocacia. Ritinha confessa a Marilda que quer que Zeca continue gostando dela. Jeiza avisa a Cândida que não quer Ritinha em sua casa. Dantas ameaça desmascarar Cibele. Biga compra um ingresso para o show de Jane di Castro, e Nonato tenta conseguir uma entrada com ela. Ruy se surpreende com o vídeo que Cibele divulga na internet.

OS DIAS ERAM ASSIM

Renato se enfurece ao saber do casamento de Alice e pensa em voltar para o Brasil. Vitor discute com Alice. Rimena pede para Renato não ficar sozinho. Maria percebe a troca de olhares entre Gustavo e Vera, quando Domingos fala de Renato. Vitor se consola com Sara. Alice dorme na casa de Kiki. Renato não consegue ligar para o Brasil. Toni reclama da falta de apoio de Monique. Kiki tenta convencer Alice a continuar casada com Vitor. Rimena se preocupa com Renato, que se embriaga em um bar. Gustavo pede para Vera contar a verdade para a família. Renato e Rimena se amam. Vitor volta para casa e se surpreende por não encontrar Alice. Alice decide acabar com seu casamento.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Depois de realizados os exames, fica comprovado que Alessandro é o pai da criança. Rubi diz a Alessandro que finalmente poderão formar a família feliz que sempre sonharam. Heitor, apavorado, diz a Helena que provavelmente herdou a loucura de seu pai, por isso, agradece a Deus que o filho que Rubi espera seja de Alessandro e não dele. Rubi, sarcástica, procura Maribel para dizer que já ficou comprovado que Alessandro é o pai de seu filho e, hipócrita, exige que a ex-amiga se afaste dele para sempre. Maribel chama Rubi de mentirosa e diz que não acredita em nada do que disse. Alessandro comenta com Marcos que o exame de DNA comprovou que ele é o pai do filho de Rubi. Rubi diz que eles poderão se casar e que Heitor já não se negará a assinar o divórcio. Alessandro deixa claro a Rubi que vai se responsabilizar pela criança, mas não pretende se casar com ela, pois não a ama. Rubi joga sujo e diz a Alessandro que se não se casarem então ela não terá o bebê. Rubi diz a Alessandro que não é justo que despreze seu próprio filho e que devem tentar viver juntos, pois a criança merece viver ao lado do pai e da mãe. Alessandro procura Maribel para dizer que pretende assumir a paternidade, mas deixa claro que não se casará com Rubi. Maribel diz que o ama, mas não pode deixar que seu filho cresça longe do pai. Rubi pede a Lúcio que a ajude a recuperar as ações e a conseguir que Heitor lhe pague uma indenização, pois perdeu três anos de sua vida a seu lado e não é justo que saia sem nem um centavo. Lúcio diz a Artur que gostaria de se casar com Maribel e que, apesar de saber que ela ama Alessandro, fará de tudo para conquistá-la. Lúcio adverte o Dr. Belmiro para que convença seu filho, Ernesto, a se afastar de Maribel. Heitor viaja com Helena para o interior.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Maria, astuta, faz Alessandro acreditar que o Padre Anselmo lhe falou do bilhete deixado por Joaquim. Alessandro diz que ninguém deve saber da existência dessa mensagem, pois dela depende sua liberdade. Hipócrita, Maria diz que o que mais quer é que ele esteja livre. Macário diz a Montserrat que o Padre Anselmo foi atrás de José Luis para lhe entregar algo que Alessandro o deu. Ele diz ainda que o padre estava muito nervoso. Montserrat se preocupa e lhe diz que essa é a única prova da liberdade de Alessandro, que se cair nas mãos de Jose, Alessandro jamais sairá da prisão. Nadia, com mentiras, consegue falar com Samuel e lhe diz que Pedro é seu esposo. Eles ficam por um longo período falando sobre o caso de Alessandro. Fabiola diz a Sandro que conheceu Jose Luis e vai se casar com ele. Sandro responde que ele não é seu tipo, muito menos tem dinheiro. Fabiola responde que ele herdará uma fortuna com a morte de Angélica e é muito atraente. Montserrat diz ao Padre Anselmo que agradece por ele não ter encontrado Jose Luis, já que ele continua odiando seu marido e faria mau uso da prova da inocência Alessandro. Maria diz a Pedro que Alessandro encontrou o bilhete de Joaquim e o deu ao Padre, mas ela o encontrou e já destruiu a prova. Maria diz a Adolfo que o bilhete está com ela e Joaquim não culpa Alessandro, mas Pedro Medina. Assim, ela diz que vai guarda-lo para usar algum dia, se necessário. Nadia diz a Montserrat que Pedro lhe pediu que engravidasse de Victor.

CARINHA DE ANJO

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel desconfia de Bade, mas é obrigado a pedir desculpas após descobrir a verdade. Bade e Ezel se beijam. Ezel leva Bade à casa dos pais e Eysan vê do lado de fora. Meliah conversa com Bade e fala sobre o sofrimento que o filho passou. Yussuf é assassinado e Kenan acusa Cengiz pela morte.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Perpétua pede que seu filho escreva uma carta para Isaura lhe contando o motivo de sua ausência. Geraldo desconfia que Branca esteja tramando algo. Miguel diz à Tomásia que a ama. Leôncio acaricia Isaura. Malvina chega na fazenda de seu pai e fica sabendo da situação de Rosa e Helena. Perpétua diz a Álvaro que ele está com febre amarela. Leôncio beija Isaura e ela lhe dá um tapa. Helena conversa com Malvina sobre as Maldades de seus maridos. Malvina leva Dr. Paulo para examinar Isaura. Bernardo conta a Henrique sobre sua compra da pensão. Leôncio dá uma bofetada em Isaura, que cai no chão. Geraldo visita Álvaro e lhe conta sobre o casamento forçado de Isaura com Belchior. Leôncio leva Isaura para o quarto e a joga na cama. Belchior bate com uma moringa na cabeça de Leôncio, mas nada acontece. Leôncio ameaça Belchior e Isaura. Malvina chega com Dr. Paulo. Isaura está com anemia profunda. Leôncio não tem dinheiro para pagar a consulta de Dr. Paulo. Álvaro se sente fraco com os sintomas da febre amarela. André discursa e convence os quilombolas a invadir as fazendas e libertar escravos. Rosa consegue comida e Helena planeja fugir. Tomásia festeja seu amor por Miguel. Serafina prepara o bordel para a festa. Belchior cuida de Isaura. Malvina descobre que Leôncio armou emboscada para Dr. Diogo. Malvina se arrepende de ter casado com Leôncio. Branca comemora o sucesso de seu plano. Álvaro sente-se mal.

O RICO E LAZARO

Encapuzado, Asher é levado do alojamento. Daniel elogia o trabalho da costureira Dalila. O governador dispensa Nabonido. Nitócris trama contra Shamiran. Ravina fica indignado ao saber que Joana foi importunada por Fassur novamente. Elga conversa com Zac e promete não beber mais. Zadoque avisa que a festa do Shavuot está se aproximando. Edissa aconselha Gadise. Dalila entrega um vestido para Amitis. Joaquim ampara Ebede-Meleque. Sammu-Ramat encontra Nebuzaradã e avisa que enganou Kassaia. Preocupada, Raquel diz estar gorda. Rabe-Sáris visita os familiares. Tamir e Shamir dormem no chão. Zac diz que acompanhará Rabe-Sáris até o palácio. Nabucodonosor se declara para Amitis. Em conversa com a serva Darice, Sammu revela que dará uma poção para que Kassaia não consiga engravidar. Neurótica, Raquel diz estar gorda e espanta Mesaque. Nitócris humilha Nabonido. Daniel se recorda de Lia. Ela e Naomi são levadas até o alojamento de escravos. Encapuzado, Asher chega ao palácio. Joel ameaça Lior. Nebuzaradã repara a tensão de Kassaia e segue para um ritual com Sammu. Darice recebe Asher. Nebuzaradã chega ao quarto da sacerdotisa. Chaim ameaça Zabaia e avisa que não quer que deixem Elga entrar na Casa da Lua. Darice entrega Asher para Sammu. Gadise ajuda Kassaia a vestir um véu para preservar sua identidade. Rebeca conversa com Joana sobre Hurzabum. Asher é levado até o quarto da princesa Kassaia.

