Centenas de pessoas aderiram à caminhada do Maio Amarelo, promovida pela Prefeitura de Chapadão do Sul

Na manhã deste sábado, 13, aconteceu a Caminhada de Apoio ao Movimento Maio Amarelo em Chapadão do Sul, promovida Prefeitura de Chapadão do Sul e o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, onde toda população sul-chapadense estava

A caminhada às 9 com ponto de partida na Praça de Eventos e contou com a presença da população sul-chapadense, que realizou o trajeto de aproximadamente 1 km, tendo término na rotatório do Detran-MS, localizada no encontro da Av. Goiás com a Av. Mato Grosso do Sul.

Além da Prefeitura de Chapadão do Sul e do Demutran, a ação conta com o apoio do Rotary Clube, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran-MS, autoescolas e Escolas Municipais.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Com o tema central “Minha Escolha Faz a Diferença”, o Movimento visa promover uma reflexão das possibilidades de escolhas no dia a dia que podem acarretar graves consequências no trânsito, como usar o celular ao volante, beber e dirigir, não usar o cinto. Todas essas ações são passíveis de escolhas e, consequentemente, de prevenção de graves ocorrências.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

*Assecom PMCS

