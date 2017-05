Queima do Alho’ resgata tradição do tropeiro e marca comemorações alusivas aos 37 anos de Costa Rica

Comitivas organizadas na cidade e também de várias regiões do Brasil se reuniram neste domingo, 14 de maio de 2017, no Clube do Laço 3 Divisas para participarem do tradicional concurso da “Queima do Alho”, festival gastronômico que elege o melhor prato típico do tropeiro.

Conforme a subsecretária de Administração e organizadora do evento Liliane Campos, neste ano, nove grupos participaram da competição, e prepararam o cardápio que leva arroz carreteiro como prato principal, feijão gordo e paçoca (farofa no pilão). “A Queima do Alho é uma tradicional competição culinária que reproduz os costumes das refeições preparadas pelas comitivas de gado pelo interior do Brasil”, explica a gestora.

Este ano, a comitiva vencedora do concurso foi os “Devotos do Tião Carreiro”, de Riolândia – SP que levou para casa o troféu de 1º lugar, medalha e mais R$ 2.000,00; Já a Comitiva das Marias Breterias garantiu o 2º lugar e receberam troféu, medalha e R$ 1.500,00 e o 3º lugar ficou com os Trilheiros que também receberam troféu, medalhas e R$ 1.000,00, os dois últimos de Costa Rica.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa prestigiou o evento que faz parte das comemorações alusivas aos 37 anos de Costa Rica e na oportunidade parabenizou todos os participantes e agradeceu a participação das comitivas que a cada ano vem aumentando. “A Queima do Alho significa mais que um concurso: é a forma de manter viva a cultura e a tradição do peão brasileiro”, enfatizou o chefe do Executivo Municipal.

O evento que foi uma realização da Administração Municipal com apoio do Clube do Laço 3 Divisas por meio do Patrão Ogildo também contou com a demonstração da Comitiva 3 Rios da Palestina – SP e show com o cantor e violeiro Hugo Sales.