Preso o assassino do “baiano” da Cooper

o auxiliar de pedreiro Antônio Ferreira Medeiros (42) acusado de matar o idoso Domingos de Souza Silva (77) “Baiano” com pauladas na cabeça na madrugada do último dia 12 de maio na comunidade da COOPER (distrito de Paraíso das Águas) foi preso nesta sexta=feira 12, na cidade de São Gabriel do Oeste, pelos investigadores da Policia de Paraiso das Aguas, Neves e Isaias, que conseguiram achar a pista de Medeiros e a seguiram até São Gabriel do Oeste onde reside. Foi feita a prisão em flagrante e a recondução para a cadeia em Chapadão do Sul. Sua transferência para um presídio poderá ser solicitada preventivamente pelo delegado Danilo Mansur porque a delegacia não tem estrutura para abrigar presos no momento.

O acusado do crime afirmou que o crime foi causado por um motivo fútil que uniu bebida alcoólica e a fragilidade da vítima que não tinha condições de “encarar” o agressor bem mais forte fisicamente.

