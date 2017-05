Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Período benéfico para cuidar da vida cotidiana e de seus bens pessoais. Desenvolvimento da nova situação financeira. Aumento da confiança em si mesmo, graças à solução de alguns conflitos interiores.

TOURO – Você poderá iniciar um novo empreendimento ou, de alguma forma, melhorar a qualidade e aumentar o prestígio do seu trabalho. Período harmonioso na vida social e na relação com os amigos. Tenha calma para não se complicar ainda mais. Tome coragem para fazer pequenas mudanças em sua vida, mesmo que a princípio pareçam difíceis.

GÊMEOS – Conte consigo mesmo em todas as empresas, por mais árduas que possam parecer. Os outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tributar o dobro de crédito a partir deste dia. No amor, aja com sinceridade. A saúde está favorecida.

CÂNCER – Momento em que deverá enfrentar alguns obstáculos, em seu lar. Mas se usar de fato a inteligência conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para adquirir a casa própria e para elevar-se no campo profissional. Evite viajar, pode causar acidentes.

LEÃO – Pleno desenvolvimento dos assuntos profissionais. Os tratamentos de saúde poderão levá-lo a uma melhoria orgânica com bastante facilidade. Uma revisão na maneira de lidar com o cotidiano será importante para melhorar seu relacionamento com a pessoa amada.

VIRGEM – Muitas atividades profissionais e êxito nos negócios e novos empreendimentos sociais e familiares, estão previstos para você. Ótimo estado mental o que lhe dará mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

LIBRA – Pequenas oscilações na vitalidade física e mental. Não exija demais do seu organismo e procure se adaptar às modificações intensas que estão ocorrendo. Procure descobrir o que está mudando em você.

ESCORPIÃO – Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para hoje. Cuide também da saúde, da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto a gastar a esmo. Ótimo aos estudos.

SAGITÁRIO – Período decisivo para as mudanças relativas à sua emotividade e para direcionar melhor as suas ideias. Procure ver como o fato de deixar de lado certas situações poderá abrir as portas para novas realizações. Harmonia na vida a dois.

CAPRICÓRNIO – Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar suas reais condições. Mais energia, otimismo e determinação lhe são recomendado. Uma fonte de inspiração tomará conta de você neste período.

AQUÁRIO – Momento feliz com muitas novidades e atrações, principalmente nos assuntos sentimentais e pessoais. O seu trabalho trará bons resultados bem como os negócios e novas amizades. Aproveite esse momento para organizar um programa diferente.

PEIXES – Dia em que sua mente estará bastante alerta para obter novas e valiosas informações em relação aos amigos e parentes. Um passeio poderá também marcar este período. Bom fluxo astral e compra e venda de produtos para lavoura e agropecuária.

