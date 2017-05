Desafio Brou Bruto de Mountain Bike encerra comemorações do 37º aniversário de Costa Rica

Para encerrar as comemorações ao aniversário de Costa Rica – MS, que completou 37 anos no último dia 12 de maio, cerca de 1000 atletas de 22 Estados, além de Portugal e Estados Unidos, participaram na manhã deste domingo, 14, do Desafio Brou Bruto de Mountain Bike realizado com apoio da Administração Municipal por meio das Secretarias de Governo.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa esteve acompanhando na noite de ontem, 13, a palestra ministrada pelo atleta Tiago Brow para os atletas participantes e também na manhã deste domingo participou da largada com os ciclistas e desejou boa sorte aos competidores. “Tenho a certeza que é mais um evento para marcar a história de nosso município, parabéns a todos os atletas, Costa Rica está de braços abertos para recebê-los novamente”.

Para o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Keyler Simey Garcia Barbosa foi um brilhante evento que fomentou diretamente a economia da cidade. “Toda a nossa rede de hotel ficou lotada, alojamos atletas em Escolas da Rede Municipal de Ensino, na APAE – Associação de Amigos dos Excepcionais – e ainda, tivemos atletas que ficaram hospedados no município vizinho de Chapadão do Sul. Também pudemos ver um grande movimento nos restaurantes da cidade, bem como lanchonetes, padarias e demais seguimentos alimentícios”, enfatizou o gestor.

Vencedores

Na categoria Elite Masculino o grande campeão foi Gesiel Nunes de Lima Nunes. O 2º Lugar ficou com Lucas Oliveira Sousa; 3º Marcos Rodrigues Oliveira; 4º Robson Mendes Magalhães e 5º Francisco Hildebrando.

Na categoria Elite Feminino a grande vencedora foi à atleta Adelisa Pasquin do Nascimento. O 2º lugar ficou com Franciele de Almeida; 3º Lidiany Nunes de Oliveira e Silva; 4º Fernanda Dourado e 5º Anna Paula Capitel Camargo.

Representando Costa Rica o atleta Rodrigo Nicolodi garantiu o 1º Lugar na categoria Peso Pesado. O 2º lugar ficou com Walter Bernegozzi Jr; 3º Ewerton Higa; 4º Iataildo Pereira Sousa e o 5º Aderaldo B. Araújo.