Costa Rica comemora 37 anos de conquistas com 9 dias de festa e mais de R$ 44 milhões em obras

O Município de Costa Rica – MS completou na sexta-feira, 12 de maio de 2017, 37 anos de Emancipação Político-administrativa e para marcar a data, a Gestão Novos Desafios, Novas Conquistas inaugurou e lançou mais de R$ 17 milhões em obras que vão beneficiar a população e trazer muito mais qualidade de vida aos moradores.

Na tarde de sexta-feira, o prefeito acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa juntamente com a equipe de governo e dos vereadores da base inauguraram cinco obras no município, sendo elas: a Iluminação com lâmpadas de led e paisagismo da Avenida J; o Plantio de Grama da Avenida Sebastião Paes Ananias (em frente ao CRRC – Costa Rica Recreativo Clube); a Construção de Copa e Banheiros na Veladora Municipal; a Pavimentação Asfáltica da Rua Alameda Sucuriú e a Construção da Oficina Sebastião Cruciol da SEMED – Secretaria Municipal de Educação.

Durante a cerimônia realizada na Oficina da SEMED, o prefeito agradeceu o empenho de todos da equipe de governo, lançou obras, entregou veículos para a Secretaria Municipal de Saúde e ressaltou ser um dia de grandes vitórias. “Esse é um dia em que comemoramos as nossas conquistas e agradecemos a força dos nossos munícipes na construção e no desenvolvimento de nossa cidade, onde continuaremos nossa luta ainda mais forte para enfrentar os novos desafios”, declarou o prefeito Waldeli ao agradecer também o apoio dos vereadores da Câmara de Costa Rica.

Na oportunidade o prefeito lançou a Pavimentação Asfáltica Drenagem de Águas Pluviais e Rede de Esgoto no Distrito da Laje; a Construção de 05 pontes de concreto, sendo 02 sobre o Rio Sucuriú, 01 na comunidade da Baús, 01 sobre o Córrego São Luis e 01 no Córrego Formiga; Construção de 100 unidades habitacionais no Loteamento Flor do Cerrado – Programa Lote Urbanizado; Construção de 62 casas no Residencial Buenos Aires II; Drenagem de Águas Pluviais no corredor público do Loteamento Santa Maria; Drenagem de Águas Pluviais na Rua Costa e Silva no Residencial Sonho Meu II; Recapeamento asfáltico da Avenida Kendy Nakay e outras Avenidas e Ruas danificadas do município; construção do Pórtico de Entrada e Sinalização Turística; Implantação da 3ª etapa do Parque Ecológico; Reforma do Ginásio de Esportes Luiz Carlos Yamashita de Souza; Pavimentação Asfáltica no prolongamento das Ruas Josina Garcia de Melo e Jornalista Cláudia Beatriz Gomes Carvalho – interligação no Córrego Cabeceira do Açude; Construção de uma piscina semiolímpica na Escola do Jardim Eldorado; Construção do CEI – Centro de Educação Infantil – Eldorado e Substituição das lâmpadas da Avenida José Ferreira da Costa por led, somando mais de R$ 17 milhões em investimentos.

Para o vice-prefeito Roberto Rodrigues são obras impactantes e transformadoras. “Estamos anunciando um conjunto de intervenções fruto exatamente desse esforço da Administração para melhorar a cidade. São obras nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, na prestação de serviços ao cidadão, intervenções que, de fato, vão contribuir com a população de Costa Rica. E não há melhor momento para fazer esse conjunto de anúncios, lançamento de projetos e inaugurações do que quando comtemplamos 37 anos. A cidade faz aniversário e quem ganha presente é o cidadão”, afirmou.

“É uma incrível satisfação, como prefeito de Costa Rica, estar vivendo esse momento tão importante. Primeiro, porque é aniversário da nossa querida cidade. Depois, porque essas obras vão contribuir de forma significativa para a qualidade de vida de todos os moradores”, destaca Waldeli que complementa “o município com os lançamentos de hoje soma mais de R$ 44 milhões em obras que estão em execução para o bem-estar da nossa comunidade, um verdadeiro record”, avalia o prefeito.

Homenagem

Durante a solenidade de entrega e lançamento das obras o ancião Sebastião Cruciol foi homenageado dando nome a Oficina da SEMED. Na oportunidade os familiares estiveram presentes e agradeceram pela indicação feita pelo vereador Jovenaldo Francisco dos Santos “Juvenal da Farmácia”.

Sebastião Cruciol

Nascido na cidade de José Bonifácio – SP, em 15 de janeiro de 1930, filho de Ângelo Gilseppe Cruciol e Elena Scalão Cruciol, desde jovem foi músico da Congregação Cristã do Brasil. Casou-se em 25 de juno de 1953 com Elidia Carvalho Cruciol com quem teve oito filho: Ester Cruciol, Rita Cruciol, Elena Cruciol e Ângelo Gilseppe Cruciol Neto. Tem 13 netos e três bisnetos.