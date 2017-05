Caminhada de apoio ao Maio Amarelo mostrou força nas ruas de Chapadão do Sul na manhã deste sábado

Servidores da prefeitura de Chapadão do Sul, Demutran, Rotary Clube, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran-MS, autoescolas e Escolas Municipais participaram da caminhada de apoio ao “Maio Amarelo” no município na manhã deste sábado. Centenas de pessoas se concentraram no trajeto pela Avenida Onze partindo da Praça de Eventos até a rotatória da Goiás (Mato Grosso do Sul).

O “Maio Amarelo” tem como proposta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em Chapadão do Sul, no Estado e no Brasil. Com o tema central “Minha Escolha Faz a Diferença”, o Movimento visa promover uma reflexão das possibilidades de escolhas no dia a dia que podem acarretar graves consequências no trânsito, como usar o celular ao volante, beber e dirigir, não usar o cinto. Todas essas ações são passíveis de escolhas e, consequentemente, de prevenção de graves ocorrências.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada (ASSECOM)

Comentários