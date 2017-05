A Secretaria de Educação realizou dois eventos para homenagear todas as mães da rede municipal de ensino de Figueirão

A Escola Municipal Prof. Antonio Inácio Furtado-Polo realizou um evento comemorativo ao Dia das Mães, no sábado, que contou com a presença das mães dos alunos, convidadas a participar.

Com o objetivo de comemorar a data, a direção da escola reuniu as mães para receberem homenagens pela passagem do seu dia, que será comemorado no domingo/14 de Maio.

O evento contou com a participação da primeira-dama Graciela Rosalin, que representou o prefeito Rogério e foi homenageada pela diretora da Escola, professora Andréia Furtado, em nome de todo o corpo docente e dos funcionários.

Nesta tarde o Secretário de Educação, Patrik Talhina do Amaral utilizou de sua fala para homenagear as mães, fazendo um discurso agradecendo a presença de todos em especial às mães: “ações como esta refletem em uma maior união entre escola e família, precisamos ter este elo e uma harmonia para que a Educação de Figueirão continue em evolução.”

No decorrer do evento as mães foram surpreendidas e tiveram de participar de algumas brincadeiras organizadas pela equipe pedagógica da escola, de maneira muito criativa, proporcionando um momento repleto de brilho, onde se percebeu o cuidado disponibilizado pelos organizadores da festa.

A tarde foi animada com a bela demonstração de carinho, houve também sorteio de brindes e lembranças doados por funcionários, lojas e colaboradores, que foram distribuídos por representantes da comunidade escolar e pelas autoridades presentes. Dentre as autoridades que participaram do evento destacam-se a primeira dama Graciela Rosalin e a vereadora Flávia Bravo.

Na tarde de ontem, 12, um evento similar foi realizado para as mães da comunidade quilombola de Santa Tereza e região. Ambos eventos fazem parte da programação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.



Texto: Assessoria

Fotos: Rubem Vasconcellos/Assessoria