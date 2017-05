Pauta da Sessão Ordinária desta segunda-feira 15 de maio

PAUTA PARA A 1149ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 15/05/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 31/2017 Ver. Alline Tontini

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Existe data prevista para a instalação de Redutores de Velocidade em dois importantes pontos de nossa cidade, são eles: Avenida Oito, em frente ao Colégio Atenas e Rua Doze, em frente à Escola CEPE.

Se sim, nos encaminhar cópia do cronograma de execução do referido serviço.

Demais informações que julgarem necessárias.

Requerimento nº 32/2017 Ver. Alline Tontini

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao secretário de Esportes, Wander Viegas, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Existe data prevista para a instalação de bebedouros na Praça de Eventos. Se sim, nos encaminhar cópia do cronograma de execução do referido serviço.

Demais informações que julgarem necessárias.

Requerimento nº 33/2017 Vereadores Professor Cícero, Anderson Abreu, Mika e Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente as seguintes Entidades: Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças, APAE e SERC, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de Leis a relação nominal das crianças e adolescentes assistidos por estas instituições, além dos nomes dos respectivos responsáveis, e a identificação do período em que são assistidos.

Indicação nº 178/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Márcio Fernandes, com cópia ao Senador Waldemir Moka, solicitando à destinação de EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, contendo as informações, conforme segue:

Objeto: Instalação de uma Rede Independente de Energia Elétrica, para instalação de ares condicionados.

Município: Chapadão do Sul – MS.

Local: Escola Estadual Jorge Amado.

Indicação nº 179/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Eduardo Rocha, com cópia a Senadora Simone Tebet, solicitando à destinação de EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, contendo as informações, conforme segue:

Objeto: Instalação de uma Rede Independente de Energia Elétrica, para instalação de ares condicionados.

Município: Chapadão do Sul – MS.

Local: Escola Estadual Augusto Krug Neto.

Indicação nº 180/2017 Ver. Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando a implantação de mecanismos de acesso à internet Wi-Fi Público nas principais praças de nossa cidade.

Indicação nº 181/2017 Ver. Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando a construção de um Poço Artesiano com uma Caixa d’água de cinco mil litros e encanamentos para as dependências da Escola Aroeira.

Indicação nº 182/2017 Ver. Vanderson Cardoso, Ver. Toninho Assunção e Ver. Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária Municipal de Assistência Social, Maria das Dores Z. Krug, solicitando a criação do CRAM (Centro de Referência e Aatendimento à Mulher), em nosso Município.

Indicação nº 183/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a contratação de três Agentes Municipais de Trânsito para nossa Cidade.

Indicação nº 184/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando que seja efetuado um estudo juntamente com o comércio de nossa cidade, visando estabelecer normas, dias e horários para a circulação de veículos de serviços e as operações de cargas e descargas de mercadorias.

Indicação nº 185/2017 Ver. Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de Leis, um Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro que servirá para que o Sindicato Rural de Chapadão do Sul possa custear as despesas para realização do Torneio Leiteiro na 25ª Exposul.

Indicação nº 186/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a instalação de Redutores de velocidade em dois pontos da Rua Dez, são eles: Em frente ao Conselho Tutelar e nas proximidades do Restaurante Tradição Gaúcha, entre as Ruas Vinte e Três e Vinte e Cinco.

Indicação nº 187/2017 Ver. Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que retorne a nosso Município o Notii – Núcleo de Operações Táticas e Investigativas do Interior e o COB – Comando de Operações do Bolsão, visando garantir maior segurança pública aos cidadãos sul-chapadenses.

Indicação nº 188/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Federal, Geraldo Resende, à destinação de EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, contendo as informações, conforme segue:

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA e AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, COMPLETO, 4X4.

Indicação nº 189/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Federal, Eliseu Dionizio, à destinação de EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, contendo as informações, conforme segue:

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA e AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, COMPLETO, 4X4.

Indicação nº 190/2017 Ver. Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a instalação de Lombadas Eletrônicas na extensão da Avenida Trinta e Três.

Indicação nº 191/2017 Ver. Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a instalação de lombofaixa nos dois sentidos da Avenida E, nas proximidades do Bar Esquinão.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

– Projeto de Lei n° 23/2017. Executivo que: “Autoriza a contratação de locação de veículos para atendimento do Programa ACESSUAS trabalho dá outras providências”.

– Projeto de Lei n° 24/2017. Executivo que: “Concede auxílio financeiro a Associação Gileade, e dá outras providências”.

– Projeto de Lei n° 25/2017. Executivo que: “Concede auxílio financeiro a COTENEC – Comunidade Terapêutica Nova Esperança, e dá outras providências”.

– Projeto de Lei n° 26/2017. Executivo que: “Concede auxílio financeiro ao Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças e dá outras providências”.

– Projeto de Lei n° 27/2017. Executivo que: “Prorroga o prazo para concessão de descontos e número de prestações mensais previstos no art. 4º da Lei nº 1.059, de 23 de novembro de 2015”.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei Complementar n° 02/2017. Executivo que: “Altera o Anexo VII, da Lei Complementar nº 040, de 04 de setembro de 2007 e dá outras providências”.

– Projeto de Lei n° 22/2017. Executivo que: “Concede auxílio financeiro ao Lar do Idoso Paulo de Tarso e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 11 DE MAIO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora Legislativa.

Comentários