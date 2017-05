Mercado Atacadão é destruído por incêndio em Rondonópolis no Mato Grosso

Algumas pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital por intoxicação e bombeiros procuram por vítimas dentro do mercado

O incêndio de grandes proporções foi registrado por volta das 16h30 da tarde desta sexta-feira, 12 de Maio, na avenida Bandeirantes, no mercado Atacadão Carrefour , centro da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso.

Caminhões de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros com apoio de caminhões pipa estão realizando os trabalhos de combate as chamas. Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU também estão no local.

Diversas pessoas foram socorridas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital Regional apresentando intoxicação por conta da fumaça.

Equipes da Polícia Militar isolam a área para que os bombeiros militares possam realizam o combate às chamas com maior segurança e a informação é de que os bombeiros irão entrar no mercado no intuito de encontrar novas vítimas do desastre.

O incêndio teria se originado na Câmara Fria do Atacadão e rapidamente se alastrado por todo o complexo do mercado.

Informações confirmadas pelo SAMU dão conta de que cerca de 30 pessoas estão presas dentro da Câmara Fria, sendo todas, funcionárias do mercado. Agora as equipes trabalham intensamente no intuito de conseguir resgatá-las.

Fotos e Vídeos: Internautas- Rota Policial News

Comentários